"Це все, до побачення": росіяни масово скаржаться на удари по Wildberries

Ви дізнаєтеся:
- Що росіяни пишуть про пожежу на складі Wildberries
- Що відбувається з товарами на постраждалому складі
- Що розповіли продавці про втрачені мільйони
Після атаки безпілотників на складські комплекси Wildberries російські користувачі Threads почали масово публікувати повідомлення про наслідки події.
У соцмережі обговорюють пожежу, затримки замовлень, збитки продавців і навіть жартують з приводу ситуації. Главред зібрав добірку коментарів.
Дрони атакують Wildberries прямо зараз
Одним із найпопулярніших став допис користувача, який заявив, що безпілотники атакували склад Wildberries в Єкатеринбурзі. Автор написав, що дрони подолали близько 1750 кілометрів, додавши до публікації фотографію пожежі та зображення Володимира Путіна.
"Дрони пролетіли 1 750 км на славу російської ППО та фараона. Це все, до побачення", - пише він.
"Дякую Зеленському": у мережі заговорили про економічні збитки
Інший користувач написав, що, на його думку, подібні удари завдають серйозної шкоди російській економіці. Автор стверджує, що руйнування складів та логістичної інфраструктури послаблює економіку РФ, і навіть закликав підтримати Збройні сили України, назвавши такі атаки ефективнішими за удари по цивільних об’єктах.
"Ми, росіяни, зобов’язані щодня хвалити Зеленського, я поясню. Наш, сонячноликий головнокомандувач-президент, як діє? Атакує лікарні, дитячі садки та багатоповерхівки в українських містах, гинуть десятки тисяч мирних громадян, гинуть навіть ті, хто ставився до Путіна непогано. А Зеленський? Ну просто хірургічно й стабільно знищує економіку РФ, не вбиває нас, мирних диванних, величних росіян", - написав він.
Продавець заявив про втрату товару майже на 4 мільйони рублів
Емоційну реакцію викликав допис одного з продавців Wildberries. Він розповів, що на складі перебував товар майже на 4 мільйони рублів.
За словами автора, він довгі роки розвивав бізнес, справно сплачував податки і тепер не розуміє, хто відшкодує йому понесені збитки.
"Я звичайна людина. Я працював, нікого не чіпав, будував бізнес, сплачував податки. Мені взагалі завжди було по***й на ці ваші новини. Я не політик, не експерт, я просто хотів спокійно працювати", - пише "трудівник".
Покупці скаржаться на затримки доставки
З’явилися й повідомлення від звичайних покупців. Одна з користувачок розповіла, що її замовлення вже близько тижня не надходить, хоча раніше подібних затримок не було.
Жінка поцікавилася, чи стикався хтось ще з такою проблемою. Нічого, скоро, можливо, прийде усвідомлення.
Користувачі сперечаються через знищений склад
Ще один резонансний допис опублікував користувач, який розкритикував тих, хто радіє пожежі. Публікація викликала активну дискусію в коментарях.
"Навіщо ви знищуєте "наш" бізнес? Ми всього лише продавали трусики, бронежилети та каски для наших хлопців", - пише він.
Не обійшлося без мемів
На тлі події в соцмережах почали поширюватися меми. Один із користувачів опублікував зображення складу Ozon з українською символікою на даху, натякнувши, що такий об’єкт нібито був би краще захищений.
Інші обговорювали скріншот із жартівливим повідомленням Wildberries. У ньому йшлося про те, що маркетплейс нібито "проводить літо з вогником", а в іншому фейковому повідомленні стверджувалося, що замовлення було відкинуто вибуховою хвилею і його слід шукати самостійно.
Ці публікації швидко поширилися в Threads і зібрали тисячі реакцій.
Удари по складах Wildberries - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що в ніч на 24 липня російський Санкт-Петербург зазнав масованої атаки дронів. Зокрема, на двох складах Wildberries виникли масштабні пожежі.
За день до цього, в ніч на 23 липня, у двох російських регіонах пролунали вибухи. Під удар потрапив логістичний хаб Wildberries у Воронезькій області та об’єкт нафтопереробної промисловості в Ульяновській області.
Раніше, в ніч на 22 липня, Краснодарський край і Ставропольський край Росії зазнали атаки безпілотників. На території логістичних центрів Wildberries спалахнули масштабні пожежі.
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Про джерело: Threads
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