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"Це все, до побачення": росіяни масово скаржаться на удари по Wildberries

Костянтин Пономарьов
25 липня 2026, 10:56оновлено 25 липня, 11:35
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У Threads з’явилися десятки дописів після ударів по складах Wildberries. Користувачі скаржаться на затримки з доставкою, збитки та обговорюють пожежі.
Дрони атакують Wildberries
Дрони атакують Wildberries / Колаж Главред, фото: скріншот із YouTube

Ви дізнаєтеся:

  • Що росіяни пишуть про пожежу на складі Wildberries
  • Що відбувається з товарами на постраждалому складі
  • Що розповіли продавці про втрачені мільйони

Після атаки безпілотників на складські комплекси Wildberries російські користувачі Threads почали масово публікувати повідомлення про наслідки події.

У соцмережі обговорюють пожежу, затримки замовлень, збитки продавців і навіть жартують з приводу ситуації. Главред зібрав добірку коментарів.

відео дня

Дрони атакують Wildberries прямо зараз

Одним із найпопулярніших став допис користувача, який заявив, що безпілотники атакували склад Wildberries в Єкатеринбурзі. Автор написав, що дрони подолали близько 1750 кілометрів, додавши до публікації фотографію пожежі та зображення Володимира Путіна.

Безпілотники атакували склад Wildberries в Єкатеринбурзі
Безпілотники атакували склад Wildberries в Єкатеринбурзі / Фото: Threads

"Дрони пролетіли 1 750 км на славу російської ППО та фараона. Це все, до побачення", - пише він.

"Дякую Зеленському": у мережі заговорили про економічні збитки

Інший користувач написав, що, на його думку, подібні удари завдають серйозної шкоди російській економіці. Автор стверджує, що руйнування складів та логістичної інфраструктури послаблює економіку РФ, і навіть закликав підтримати Збройні сили України, назвавши такі атаки ефективнішими за удари по цивільних об’єктах.

Руйнування складів та логістичної інфраструктури підриває економіку РФ
Знищення складів та логістичної інфраструктури послаблює економіку РФ / Фото: Threads

"Ми, росіяни, зобов’язані щодня хвалити Зеленського, я поясню. Наш, сонячноликий головнокомандувач-президент, як діє? Атакує лікарні, дитячі садки та багатоповерхівки в українських містах, гинуть десятки тисяч мирних громадян, гинуть навіть ті, хто ставився до Путіна непогано. А Зеленський? Ну просто хірургічно й стабільно знищує економіку РФ, не вбиває нас, мирних диванних, величних росіян", - написав він.

Продавець заявив про втрату товару майже на 4 мільйони рублів

Емоційну реакцію викликав допис одного з продавців Wildberries. Він розповів, що на складі перебував товар майже на 4 мільйони рублів.

За словами автора, він довгі роки розвивав бізнес, справно сплачував податки і тепер не розуміє, хто відшкодує йому понесені збитки.

Продавець повідомив про втрату товару на суму майже 4 мільйони рублів
Продавець заявив про втрату товару на суму майже 4 мільйони рублів / Фото: Threads

"Я звичайна людина. Я працював, нікого не чіпав, будував бізнес, сплачував податки. Мені взагалі завжди було по***й на ці ваші новини. Я не політик, не експерт, я просто хотів спокійно працювати", - пише "трудівник".

Покупці скаржаться на затримки доставки

З’явилися й повідомлення від звичайних покупців. Одна з користувачок розповіла, що її замовлення вже близько тижня не надходить, хоча раніше подібних затримок не було.

Покупці скаржаться на затримки з доставкою
Покупці скаржаться на затримки доставки / Фото: Threads

Жінка поцікавилася, чи стикався хтось ще з такою проблемою. Нічого, скоро, можливо, прийде усвідомлення.

Користувачі сперечаються через знищений склад

Ще один резонансний допис опублікував користувач, який розкритикував тих, хто радіє пожежі. Публікація викликала активну дискусію в коментарях.

Користувачі сперечаються через знищений склад
Користувачі сперечаються через знищений склад / Фото: Threads

"Навіщо ви знищуєте "наш" бізнес? Ми всього лише продавали трусики, бронежилети та каски для наших хлопців", - пише він.

Не обійшлося без мемів

На тлі події в соцмережах почали поширюватися меми. Один із користувачів опублікував зображення складу Ozon з українською символікою на даху, натякнувши, що такий об’єкт нібито був би краще захищений.

Ozon із українською символікою на даху
Ozon із українською символікою на даху / Фото: Threads

Інші обговорювали скріншот із жартівливим повідомленням Wildberries. У ньому йшлося про те, що маркетплейс нібито "проводить літо з вогником", а в іншому фейковому повідомленні стверджувалося, що замовлення було відкинуто вибуховою хвилею і його слід шукати самостійно.

Скріншот із жартівливим повідомленням від Wildberries
Скріншот із жартівливим повідомленням Wildberries / Фото: Threads

Ці публікації швидко поширилися в Threads і зібрали тисячі реакцій.

Удари по складах Wildberries - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в ніч на 24 липня російський Санкт-Петербург зазнав масованої атаки дронів. Зокрема, на двох складах Wildberries виникли масштабні пожежі.

За день до цього, в ніч на 23 липня, у двох російських регіонах пролунали вибухи. Під удар потрапив логістичний хаб Wildberries у Воронезькій області та об’єкт нафтопереробної промисловості в Ульяновській області.

Раніше, в ніч на 22 липня, Краснодарський край і Ставропольський край Росії зазнали атаки безпілотників. На території логістичних центрів Wildberries спалахнули масштабні пожежі.

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Про джерело: Threads

Threads - соціальна мережа, що належить американській компанії Meta Platforms. Програма призначена для роботи разом з Instagram: користувачі повинні мати обліковий запис в Instagram, щоб зареєструватися. Threads є прямим конкурентом Twitter, оскільки дає можливість публікувати текст і зображення, відповідати на публікації інших або лайкати їхній контент, пише Вікіпедія.

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