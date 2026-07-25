"Це все, до побачення": росіяни масово скаржаться на удари по Wildberries

У Threads з’явилися десятки дописів після ударів по складах Wildberries. Користувачі скаржаться на затримки з доставкою, збитки та обговорюють пожежі.

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Дрони атакують Wildberries / Колаж Главред, фото: скріншот із YouTube

Ви дізнаєтеся:

Що росіяни пишуть про пожежу на складі Wildberries

Що відбувається з товарами на постраждалому складі

Що розповіли продавці про втрачені мільйони

Після атаки безпілотників на складські комплекси Wildberries російські користувачі Threads почали масово публікувати повідомлення про наслідки події.

У соцмережі обговорюють пожежу, затримки замовлень, збитки продавців і навіть жартують з приводу ситуації. Главред зібрав добірку коментарів.

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Дрони атакують Wildberries прямо зараз

Одним із найпопулярніших став допис користувача, який заявив, що безпілотники атакували склад Wildberries в Єкатеринбурзі. Автор написав, що дрони подолали близько 1750 кілометрів, додавши до публікації фотографію пожежі та зображення Володимира Путіна.

Безпілотники атакували склад Wildberries в Єкатеринбурзі / Фото: Threads

"Дрони пролетіли 1 750 км на славу російської ППО та фараона. Це все, до побачення", - пише він.

"Дякую Зеленському": у мережі заговорили про економічні збитки

Інший користувач написав, що, на його думку, подібні удари завдають серйозної шкоди російській економіці. Автор стверджує, що руйнування складів та логістичної інфраструктури послаблює економіку РФ, і навіть закликав підтримати Збройні сили України, назвавши такі атаки ефективнішими за удари по цивільних об’єктах.

Знищення складів та логістичної інфраструктури послаблює економіку РФ / Фото: Threads

"Ми, росіяни, зобов’язані щодня хвалити Зеленського, я поясню. Наш, сонячноликий головнокомандувач-президент, як діє? Атакує лікарні, дитячі садки та багатоповерхівки в українських містах, гинуть десятки тисяч мирних громадян, гинуть навіть ті, хто ставився до Путіна непогано. А Зеленський? Ну просто хірургічно й стабільно знищує економіку РФ, не вбиває нас, мирних диванних, величних росіян", - написав він.

Продавець заявив про втрату товару майже на 4 мільйони рублів

Емоційну реакцію викликав допис одного з продавців Wildberries. Він розповів, що на складі перебував товар майже на 4 мільйони рублів.

За словами автора, він довгі роки розвивав бізнес, справно сплачував податки і тепер не розуміє, хто відшкодує йому понесені збитки.

Продавець заявив про втрату товару на суму майже 4 мільйони рублів / Фото: Threads

"Я звичайна людина. Я працював, нікого не чіпав, будував бізнес, сплачував податки. Мені взагалі завжди було по***й на ці ваші новини. Я не політик, не експерт, я просто хотів спокійно працювати", - пише "трудівник".

Покупці скаржаться на затримки доставки

З’явилися й повідомлення від звичайних покупців. Одна з користувачок розповіла, що її замовлення вже близько тижня не надходить, хоча раніше подібних затримок не було.

Покупці скаржаться на затримки доставки / Фото: Threads

Жінка поцікавилася, чи стикався хтось ще з такою проблемою. Нічого, скоро, можливо, прийде усвідомлення.

Користувачі сперечаються через знищений склад

Ще один резонансний допис опублікував користувач, який розкритикував тих, хто радіє пожежі. Публікація викликала активну дискусію в коментарях.

Користувачі сперечаються через знищений склад / Фото: Threads

"Навіщо ви знищуєте "наш" бізнес? Ми всього лише продавали трусики, бронежилети та каски для наших хлопців", - пише він.

Не обійшлося без мемів

На тлі події в соцмережах почали поширюватися меми. Один із користувачів опублікував зображення складу Ozon з українською символікою на даху, натякнувши, що такий об’єкт нібито був би краще захищений.

Ozon із українською символікою на даху / Фото: Threads

Інші обговорювали скріншот із жартівливим повідомленням Wildberries. У ньому йшлося про те, що маркетплейс нібито "проводить літо з вогником", а в іншому фейковому повідомленні стверджувалося, що замовлення було відкинуто вибуховою хвилею і його слід шукати самостійно.

Скріншот із жартівливим повідомленням Wildberries / Фото: Threads

Ці публікації швидко поширилися в Threads і зібрали тисячі реакцій.

Удари по складах Wildberries - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в ніч на 24 липня російський Санкт-Петербург зазнав масованої атаки дронів. Зокрема, на двох складах Wildberries виникли масштабні пожежі.

За день до цього, в ніч на 23 липня, у двох російських регіонах пролунали вибухи. Під удар потрапив логістичний хаб Wildberries у Воронезькій області та об’єкт нафтопереробної промисловості в Ульяновській області.

Раніше, в ніч на 22 липня, Краснодарський край і Ставропольський край Росії зазнали атаки безпілотників. На території логістичних центрів Wildberries спалахнули масштабні пожежі.

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Про джерело: Threads Threads - соціальна мережа, що належить американській компанії Meta Platforms. Програма призначена для роботи разом з Instagram: користувачі повинні мати обліковий запис в Instagram, щоб зареєструватися. Threads є прямим конкурентом Twitter, оскільки дає можливість публікувати текст і зображення, відповідати на публікації інших або лайкати їхній контент, пише Вікіпедія.

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