Війною в Україні не обмежаться: у ЗСУ розкрили плани північнокорейських солдатів

За даними ЗСУ, Кім Чен Ин хоче серйозно претендувати у своєму регіоні на лідерство.

https://glavred.net/world/voynoy-v-ukraine-ne-ogranichatsya-v-vsu-raskryli-plany-severokoreyskih-soldat-10629926.html Посилання скопійоване

У ЗСУ розсекретили план Північної Кореї / Колаж: Главред, фото: KCNA, Yonhap

Основне:

Північна Корея готує солдатів своєї армії до інших масштабних воєн

Солдати КНДР отримують бойовий досвід на війні проти України

Північна Корея на війні РФ проти України готує солдатів своєї армії до інших масштабних воєн. Про це в ефірі телемарафону заявив голова ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

За його словами, північнокорейські солдати, які виживуть під час війни в Україні, передадуть свій досвід іншим військовим.

відео дня

"Важливо, що Північна Корея у війні з Україною готує свою армію до якихось інших масштабних воєн і дає їм підготовку, навчання і вишкіл. Те, що зараз у північнокорейських солдатів низький рівень підготовки — це, з однієї сторони, добре для нас. Але це ситуативно, бо з часом вони добре вмиються кров’ю, але навчаться воювати.", - зазначив Тимочко.

Він додав, що це забере час, але виглядає так, що північнокорейці готові до цього, бо Кім Чен Ин хоче серйозно претендувати у своєму регіоні на лідерство.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Участь військових КНДР у війні проти України - останні новини

Як писав Главред, Володимир Зеленський показав перших полонених корейців. За його словами, північнокорейські військові були поранені, але вони вижили, їх доправили до Києва, вони спілкуються зі слідчими СБУ. Відомо, що на момент взяття в полон один з іноземців мав при собі військовий квиток російського зразка.

Згодом розвідувальне агентство Південної Кореї підтвердило факт взяття Україною у полон двох північнокорейських військових на території країни-агресорки Росії, а саме у Курській області.

Крім того, аналітики Інституту вивчення війни заявили про те, що українські ударні БпЛА завдають великих втрат військам КНДР, які воюють проти України разом з російськими загарбниками, попри це північнокорейці розгортають великі штурмові групи.

Читайте також:

Хто такий Іван Тимочко Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред