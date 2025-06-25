"Обговоримо його труднощі": Трамп заговорив про підготовку до розмови із Зеленським

Президент США зустрінеться з Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО.

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Трамп розмовлятиме із Зеленським на саміті НАТО / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП

Що відомо:

Зеленський і Трамп прибудуть на саміт НАТО

Трамп проведе переговори із Зеленським на полях саміту

Під час розмови президенти обговорюватимуть війну в Україні

Президент України Володимир Зеленський прибув на саміт НАТО в Гаазі. Там запланована його зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Американський колега вже підтвердив, що зустрінеться із Зеленським. Про це повідомляє The Telegraph.

Трамп назвав Зеленського хорошим хлопцем і сказав, що буде обговорювати з ним "його труднощі".

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"Ми обговоримо його труднощі, трохи складнощів. Зеленський - хороший хлопець. Я маю на увазі, що зустрінуся з ним сьогодні. Не знаю. Думаю, ми будемо обговорювати Україну. Так. Здається, це найбільш імовірно", - заявив американський лідер.

Він також стверджує, що розмовляв із Путіним і диктатор пропонував свою допомогу у вирішенні конфлікту між Іраном та Ізраїлем. Тоді Трамп попросив його "про допомогу щодо Росії".

"Добре, сказав я, зробіть мені послугу, допоможіть нам щодо Росії, не щодо Ірану, але він (Путін, - ред.) був дуже приємним. Ми поговоримо (із Зеленським, - ред.) про це, ми поговоримо. Я думаю, що прогрес досягається", - додав він.

Саміт НАТО в Гаазі - новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський планує взяти участь у робочій вечері лідерів країн-членів НАТО, яка запланована на 24 червня в Гаазі. Як повідомляють джерела Радіо Свобода, участь у заході також очікується з боку президента США Дональда Трампа.

Крім того, під час саміту НАТО в Гаазі очікується повторне підтвердження незмінності курсу України на вступ до Альянсу. Українська делегація також сподівається почути про конкретні дії з боку країн-членів щодо підтримки України.

Водночас, за інформацією Der Spiegel, участь Дональда Трампа в саміті під питанням, адже він може відмовитися від приїзду, якщо держави-члени НАТО не погодяться на збільшення своїх витрат на оборону.

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