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Вашингтон натякає: Трамп може не з’явитися на саміті НАТО

Руслан Іваненко
2 травня 2025, 23:58
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Президент США відмовляється підтвердити участь у саміті, поки партнери не збільшать фінансування оборони.
трамп, нато
Трамп може скасувати візит на саміт НАТО / Колаж: Главред, фото: ОП, пресс-служба НАТО

Коротко:

  • Трамп може проігнорувати саміт НАТО в Гаазі
  • США вимагають від союзників збільшити витрати на оборону
  • Організатори саміту не отримували офіційного підтвердження

Президент США Дональд Трамп може не приїхати на цьогорічний саміт НАТО в Гаазі, якщо країни-члени Альянсу не збільшать оборонні витрати. Про це повідомляє Der Spiegel з посиланням на дипломатичні джерела.

За даними видання, новий посол США при НАТО Метью Вітакер нібито попередив німецьку сторону:

відео дня

"Американський президент Дональд Трамп може проігнорувати цьогорічний саміт Альянсу, якщо держави-члени не оголосять про підвищення витрат на оборону".

Спочатку, як зазначають журналісти, німецькі урядовці не сприймали серйозно вимоги Вашингтона. Але ситуація змінилася:

"Тепер Вітакеру вірять", — йдеться в матеріалі.

вступление в НАТО инфографика
Вступ до НАТО / Інфографіка: Главред

Крім того, за даними Der Spiegel, саме Вітакер попереджає, що:

"Президент Дональд Трамп відмовиться від візиту на саміт НАТО, якщо союзники не переглянуть свої оборонні витрати".

Водночас офіційного підтвердження цим заявам поки немає. Організатори саміту повідомили, що не отримували жодних сигналів про можливу відмову президента США від участі в заході.

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Як повідомляв Главред, РФ відпрацювала напад на країни НАТО. Москва, ймовірно, буде прагнути вийти до кордонів Туркуського договору 1743 року, стверджує фінське видання.

Крім того Європа готується до війни з Росією. І як би РФ не гархорилася, у цій війні вона зіткнеться з тим, до чого не буде готова, вважає журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

Також ситуація на фронті та дії агресора Росії вказують на те, що Кремль не налаштований на переговори з Україною та встановлення тривалого миру. Москва формує нові військові дивізії, посилює співпрацю з КНДР і демонструє підготовку до потенційного конфлікту з НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни.

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Що відомо про НАТО?

НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949.

Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія.

7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

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