Вашингтон натякає: Трамп може не з’явитися на саміті НАТО

Коротко:
- Трамп може проігнорувати саміт НАТО в Гаазі
- США вимагають від союзників збільшити витрати на оборону
- Організатори саміту не отримували офіційного підтвердження
Президент США Дональд Трамп може не приїхати на цьогорічний саміт НАТО в Гаазі, якщо країни-члени Альянсу не збільшать оборонні витрати. Про це повідомляє Der Spiegel з посиланням на дипломатичні джерела.
За даними видання, новий посол США при НАТО Метью Вітакер нібито попередив німецьку сторону:
"Американський президент Дональд Трамп може проігнорувати цьогорічний саміт Альянсу, якщо держави-члени не оголосять про підвищення витрат на оборону".
Спочатку, як зазначають журналісти, німецькі урядовці не сприймали серйозно вимоги Вашингтона. Але ситуація змінилася:
"Тепер Вітакеру вірять", — йдеться в матеріалі.
Крім того, за даними Der Spiegel, саме Вітакер попереджає, що:
"Президент Дональд Трамп відмовиться від візиту на саміт НАТО, якщо союзники не переглянуть свої оборонні витрати".
Водночас офіційного підтвердження цим заявам поки немає. Організатори саміту повідомили, що не отримували жодних сигналів про можливу відмову президента США від участі в заході.
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Що відомо про НАТО?
НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949.
Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія.
7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.
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