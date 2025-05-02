Вашингтон натякає: Трамп може не з’явитися на саміті НАТО

Президент США відмовляється підтвердити участь у саміті, поки партнери не збільшать фінансування оборони.

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Трамп може скасувати візит на саміт НАТО / Колаж: Главред, фото: ОП, пресс-служба НАТО

Коротко:

Трамп може проігнорувати саміт НАТО в Гаазі

США вимагають від союзників збільшити витрати на оборону

Організатори саміту не отримували офіційного підтвердження

Президент США Дональд Трамп може не приїхати на цьогорічний саміт НАТО в Гаазі, якщо країни-члени Альянсу не збільшать оборонні витрати. Про це повідомляє Der Spiegel з посиланням на дипломатичні джерела.

За даними видання, новий посол США при НАТО Метью Вітакер нібито попередив німецьку сторону:

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"Американський президент Дональд Трамп може проігнорувати цьогорічний саміт Альянсу, якщо держави-члени не оголосять про підвищення витрат на оборону".

Спочатку, як зазначають журналісти, німецькі урядовці не сприймали серйозно вимоги Вашингтона. Але ситуація змінилася:

"Тепер Вітакеру вірять", — йдеться в матеріалі.

Вступ до НАТО / Інфографіка: Главред

Крім того, за даними Der Spiegel, саме Вітакер попереджає, що:

"Президент Дональд Трамп відмовиться від візиту на саміт НАТО, якщо союзники не переглянуть свої оборонні витрати".

Водночас офіційного підтвердження цим заявам поки немає. Організатори саміту повідомили, що не отримували жодних сигналів про можливу відмову президента США від участі в заході.

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