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Обігнали Іран, Ізраїль і Німеччину: ЗСУ вперше потрапили до ТОП-15 армій світу

6 січня 2023, 17:33
Перше місце в рейтингу найсильніших армій світу займають США - до першої трійки, за оцінками фахівців, увійшла також армія Китайської Народної Республіки.

ВСУ, війна, українські військові
ЗСУ в рейтингу найсильніших армій світу обійшли Іран, Ізраїль і Німеччину / 93-тя ОМБр Холодний Яр

Збройні сили України вперше увійшли до переліку 15 найсильніших армій планети. Українські війська обігнали, в тому числі, армії Ірану, Ізраїлю, Тайваню та Німеччини. Лідирують у списку США. Друге місце - у військ країни-окупанта Росії. Замикає трійку Китай.

У рейтингу, складеному компанією Global Firepower (GFP), серед найсильніших військ світу армія України посідає 15 місце. Якщо в 2021 році ЗСУ назвали 22-ю світовою армією, то зараз наша армія обійшла в рейтингу війська таких держав, як Іран, Ізраїль, Австралія, Саудівська Аравія, Іспанія, Тайвань і Німеччина.

"Оскільки Україна продовжує свою оборону проти Росії, вона збільшила свій показник індексу GFP за поточний рік в результаті відповідних дій, фінансової та матеріальної підтримки з боку Заходу, а також впровадження нових ключових категорій, що сприятливо позначається на її загальному становищі в списку", - наголошується в матеріалі.

На думку експертів, 2023 рік стане вирішальним у війні Росії проти України, проте на ЗСУ можуть чекати наслідки "стресів і вимог тривалої війни проти більшої сусідньої держави".

Відомо, що рейтинг армій світу складають на основі того, яку вогневу міць має країна на поточний момент. При аналізі використовуються більше 60 специфічних факторів з метою визначення показників PowerIndex конкретної нації. Категорії різняться, починаючи від чисельності військових підрозділів, фінансових можливостей до потенціалу логістики та географії.

Війна Росії проти України

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов раніше зробив прогноз, згідно з яким ЗСУ в березні підуть у масштабний наступ з метою звільнення своїх територій в рамках кордонів 1991 року. Війська України здобудуть перемогу над країною-окупантом Росією.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що війська агресора Росії можуть найближчим часом піти в наступ і застосувати зібраний 200-тисячний резерв. За його словами, ЗСУ впораються з новими окупантами за 2-3 місяці.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов сказав, що 2023-й стане роком наступу ЗСУ. Цьому посприяє поява у армії і наступальної військової техніки - БМП Bradley, Marder, бронетранспортерів Bastion, бронемашин AMX-10 RC і ЗРК Patriot. Далі почнеться етап справедливості і відплати.

Дивіться відео ТСН - як Пушкарі ЗСУ відбивають атаки військ РФ на Донбасі

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