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"Оцифрувала війну": Україна переплюнула США у цифрових технологіях для армії – The Wall Street Journal

3 січня 2023, 20:12
За 10 місяців повномасштабної війни в армії України впровадили стільки цифрових новацій, скільки у США впроваджували десятиліттями, кажуть західні експерти.
Украинские военные, ВСУ, дроны
Україна переплюнула США у цифрових технологіях для армії, зазначають в американському виданні/ УНІАН, 59-я ОМПБр Якова Гандзюка

Україна від початку повномасштабної війни створила таку розвідувально-інформаційну мережу, яка стала дешевшою та оперативнішою за свого американського аналога. При чому Пентагон у свій час для створення такої мережі витратив десятиліття і мільярди доларів.

Створена в українському війську мережа допомагає захисникам України оперативно збирати точну інформацію, що дає суттєву перевагу над ворогом. Про це пише The Wall Street Journal.

"Імпровізована київська мережа з безпілотників, винищувачів та зброї, пов'язаних через супутниковий зв'язок і спеціальне програмне забезпечення, дає його солдатам рівень інтелекту, координації і точності, який дозволяє силам нарізати кола навколо переважаючої за чисельністю і озброєнням, але незграбної армій Росії", – зазначає видання.

Українська віртуальна командно-контрольна система була створена фактично "на ходу". Досвід України дає Заходу цінні уроки, зокрема у тому, що необхідно експериментувати і залучати невійськових експертів.

Британський підполковник Глен Грант, який з 2014 року працював із збройними силами США та України над оборонною реформою, зазначає, що західні військові "занадто повільні і важкі". Саме тому, за його словами, вони не можуть так швидко застосувати нові технічні рішення, щоб вирішувати проблеми на полі бою.

За словами Гранта, українці показали, як можна оцифрувати війну.

Видання також процитувало міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, який нещодавно заявив, що ворог готувався до повноцінної технічної війни 20 років, а Україна здійснила технологічний стрибок за 10 місяців.

Американське видання навело кілька прикладів, як українським військовим вдалося "цифровізувати війну". Журналісти нагадали, що захисники України успішно модифікують дрони, після чого можуть з їхньою допомогою скидати гранати просто в окопи російських окупантів. Також українські воїни роблять безпілотні автомобілі з кулеметами і вигадують інші новації.

Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк розповів, що РФ докладає максимальних зусиль для того, щоб зберегти "коридор" до захопленого Криму. Москві не вдалося його повноцінно запустити і відрізати Україну від Чорного моря. У ситуації, коли Захід постачає зброю, "безпека" російського "коридору" під питанням. ЗСУ завдаватимуть ударів по позиціях окупантів на всіх захоплених територіях.

Нагадаємо, начальник Харківського гарнізону, бригадний генерал Сергій Мельник раніше зазначав, що окупаційні війська РФ знову підуть на Харків, як тільки промерзне земля. Вони планують використовувати сили погано підготовлених мобілізованих військових. Завдання окупантів – відрізати місто від Києва, щоб ЗСУ не змогли рушити на захід на допомогу столиці. Українські війська відбиватимуть атаку.

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війна в Україні новини США вторгнення Росії
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