Обіцяють амністію: Росія почала вербувати ув'язнених для війни в Україні

Росія почала вербувати ув'язнених для війни в Україні / rbc.ua

У виправних колоніях Ростовської області ув'язненим пропонують приєднатися до окупаційним військам. За це росіяни обіцяють амністію

До складу Збройних сил РФ готові брати всіх, навіть тих, хто не має досвіду військової служби, повідомили у Генштабі ЗСУ.

"Через гостру потребу в поповненні підрозділів ЗС РФ та інших незаконно створених терористичних збройних угруповань в Ростовській області у виправних колоніях триває робота серед ув'язнених з пропозицією приєднатися до окупаційних військ в обмін на амністію", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в окупаційних військах РФ створили так звані "загороджувальні загони", які повинні розстрілювати солдатів зі своїх же військ, якщо ті будуть відступати з поля бою.

читайте такожРосія вдарила ракетами по Івано-ФранківськуВідповідні дані українська розвідка надавала кілька днів тому, зараз цю інформацію підтверджують і російські полонені

Також ми повідомляли, що Росія приваблює приватні охоронні фірми до війни з Україною. Про це стало відомо з допиту одного з таких "приватних охоронців", який потрапив у полон до українських силовиків.

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