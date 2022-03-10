Війна в Україні: у Росії вербують приватні охоронні фірми

СБУ затримала співробітника однієї з таких фірм.
Росія залучає приватні охоронні фірми до війни з Україною.
Про це стало відомо з допиту одного з таких "приватних охоронців", який потрапив у полон до українських силовиків, повідомили в СБУ.
На відео окупант зізнається, що за 2 тис.доларів США пішов працювати в охоронну фірму в Ростові. Його, цивільного чоловіка, найняли доставляти вантаж, інформацію про який тримали в секреті.
"Вже потім виявилося, що його завдання – доставити 2 КАМази боєприпасів для бомбардування житлових районів Харкова. Українські військові наголову розгромили ворожу колону. Росіянину на відео пощастило більше - він отримав поранення", - розповіли у відомстві.
Тільки після потрапляння в полон він зрозумів, що ніхто не збирався розраховуватися з добровільними смертниками з охоронного агентства.
Нагадаємо, раніше ряд військовослужбовців РФ заявили, що вирішили залишитися в Україні, поки в Росії діє путінський режим.
Молодший сержант Андрій Ілліч Чеботаревський, з в/ч 58198, 1 танкового полку, 2 мотострілецької дивізії м.Москви розповів, що на нього в Росії вже прийшла похоронка.
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