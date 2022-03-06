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Знецінення рубля, дефіцит продуктів і безробіття: яку ціну заплатять росіяни за війну з Україною

6 березня 2022, 11:37

Сьогодні 11-й день війни Росії проти України, а долар в РФ вже злетів утричі, в магазинах - дефіцит продуктів, а тисячі громадян РФ втрачають роботу.

Пікет з портретом Путіна в Севастополі
Чим обернеться для Росії війна з Україною / Reuters

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну обернулося для країни-агресора не лише величезними втратами особового складу і техніки (вже понад 11 тисяч осіб і тисячі одиниць військової техніки), але і сильно вдарило по економіці через західні санкції.

6 березня - одинадцятий день війни Росії проти України, а долар в РФ вже злетів утричі, в магазинах - дефіцит продуктів, а тисячі громадян РФ втрачають роботу через те, що західні компанії, які забезпечували робочі місця, йдуть з Росії.

Що відбувається з курсом рубля

23 лютого американська валюта коштувала менше 80 рублів, а 1 березня за один "бакс" потрібно було віддати 170 рублів. При цьому курс продовжує стрімко зростати. У деяких обмінниках курс долара в Росії підскочив до 200 рублів і вище.

При цьому фінансовий резерв Росії заморожено. РФ не зможе використовувати 630 млрд доларів свого валютного резерву для продажу і покупки рубля.

Такі обмеження ввели, щоби Росія не могла компенсувати частину запроваджених санкцій. Санкції стосуються:

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  • президента Росії Володимира Путіна;
  • глави МЗС Сергія Лаврова;
  • заступника голови Радбезу Дмитра Медведєва;
  • глави уряду Михайла Мішустіна;
  • міністра оборони Сергія Шойгу;
  • міністра внутрішніх справ Володимира Колокольцева;
  • глави безпеки ФСБ Олександра Бортникова;
  • Головнокомандувача Збройних сил РФ Валерія Герасима;
  • членів Радбезу Кремля.

Крім того, Євросоюз запровадив санкції проти всіх 351 депутатів російського парламенту.

У магазинах РФ порожніють полиці з продуктами

Російський опозиціонер і ексмільярдер Михайло Ходорковський заявив, що запасів у магазинах вистачить на один-два тижні. Після цього ціни на продукти в Росії зростуть в 2-3 рази.

Вже зараз в Росії запровадили обмеження на продаж в одні руки цукру, борошна, круп.

Багато росіян залишаться без роботи

  • Закриття Ikea - 15 000 робочих місць.
  • Завод в Тольятті (Renault-Nissan) зупиняється через брак імпортних запчастин - 35 000 робочих місць.
  • Завод "Автотор" по збірці BMW-3500 робочих місць.
  • "Яндекс" попередив співробітників про ризик дефолту – 12 000 робочих місць.

Гендиректор Асоціації підприємств меблевої та деревообробної промисловості Росії Тимур Іртуганов заявив, що російські виробники меблів вже через місяць можуть зіткнутися з нестачею комплектуючих через міжнародні санкції та проблеми з логістикою.

Не виключено, що з часом почнуться і масові страйки росіян. Перші "дзвіночки" вже є. Зокрема, в Нижньокамську турецькі робітники заводу "Гемонт" влаштували страйк, оскільки їм виплатили зарплату за старим курсом.

Росія стала ізгоєм

Через свою агресію Росія стає ізольованою від цивілізованого світу. Сполучені Штати Америки, Канада і країни Євросоюзу закрили повітряний простір для російських літаків. Причина - вторгнення Росії в Україну.

Арешт майна російського бізнесу

У Сан-Ремо заарештували яхту Lena вартістю 50 млн євро, що належить власнику приватної інвестиційної групи Volga Group Геннадію Тимченку.

Також поблизу Сан-Ремо заарештували 65-метрову яхту Lady M співвласника ПАТ Северсталь Олексія Мордашова.

Під арешт потрапила і Villa Lazzareschi Олега Савченко вартістю 3 мільйони євро в провінції Лукка в регіоні Тоскана.

Франція заарештувала 86-метрову яхту президента "Роснефти" Ігоря Сєчіна. Її оцінюють у 120 млн доларів.

156-метрова яхта Алішера Усманова була заарештована в Гамбурзі. Усманов придбав її в 2016 році за 600 млн доларів у німецького суднобудівника Lürssen.

Італійська поліція конфіскувала дві вілли, що належать підсанкційним кремлівському пропагандистові Володимиру Соловйову і російському олігарху Алішеру Усманову.

Велика Британія планує поселяти в конфіскованих у російських олігархів будинках біженців з України.

Як повідомляв Главред, 5 березня президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом.

Головною темою розмови було, як змусити Росію зупинити війну проти України. На порядку денному були питання безпеки, фінансової підтримки України та продовження санкційної політики щодо РФ.

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