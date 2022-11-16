Новий пакет допомоги Україні: Швеція надасть системи ППО

Про яке саме озброєння йдеться, не уточнюється з міркувань безпеки.
Швеція направить в Україну системи протиповітряної оборони. Про яке саме озброєння йдеться, не уточнюється з міркувань безпеки.
Про це заявив на пресконференції міністр оборони країни Пол Йонсон, пише Європейська правда.
У середу, 16 листопада, уряд Швеції представив зимовий пакет допомоги Україні на суму в 720 мільйонів шведських крон ($60 млн). Він складається з трьох частин: гуманітарної, військової та політичної підтримки по лінії ЄС.
Крім зенітних комплексів, військовий пакет включає автомобілі підвищеної прохідності, зимове спорядження і засоби захисту, а також намети.
Зазначимо, Швеція надала Україні вже сім різних пакетів допомоги. Вони включали в себе бронебійні снаряди, засоби розмінування, протитанкову зброю, кулемети, артилерійські боєприпаси і підготовку.
Раніше Главред писав, що уряд Швеції найближчим часом планував ухвалити рішення про передачу Україні новітніх систем озброєнь.
5 листопада президент України Володимир Зеленський заявляв, що найближчими тижнями варто очікувати хороших новин щодо протиповітряної та протиракетної оборони для України.
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