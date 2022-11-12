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У Швеції анонсували рішення про передачу Україні сучасних систем озброєння

12 листопада 2022, 13:18

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон не сказав, про яку саме зброю йдеться, пославшись на оперативну таємницю та ризики, пов'язані з поставками.

САУ Арчер, Швеція
Київ хотів би отримати від Стокгольма артилерійські системи Archer / Фото Вікіпедія, pixabay.com

Уряд Швеції найближчим часом ухвалить рішення про передачу Україні новітніх систем озброєнь. Про яку саме зброю йдеться - не уточнюється.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон після засідання Комітету Європейського Союзу 11 листопада зазначив, що на першому місці в списку бажань Києва - артилерійські системи Archer, передає TT.

"Ми маємо намір якнайшвидше повернутися до подальшої підтримки України як політичної, економічної, так і військової, включаючи передачу більш нових систем озброєнь", – сказав він.

Йонсон відмовився говорити, про яку саме зброю йдеться, пославшись на оперативну таємницю і ризики, пов'язані з поставками.

Також Стокгольм планує розширити підтримку, пов'язану з навчанням українських військових, і розглядає можливість приєднатися до тренувальної місії Європейського Союзу.

"Ми отримали дуже докладний документ від збройних сил Швеції, що стосується навчання, змін в оборонній техніці, а також створює передумови для розширення нашої підтримки, пов'язаної з навчанням. Ми скоро повернемося з інформацією про це, але це терміново і, звичайно, важливо, щоб ми могли підтримати Україну", – сказав міністр оборони Швеції.

Зазначимо, Швеція надала Україні вже сім різних пакетів допомоги. Вони включали в себе бронебійні снаряди, засоби розмінування, протитанкову зброю, кулемети, артилерійські боєприпаси і підготовку.

Артилерійські системи Archer - що про них відомо

Арчер - шведська 155-мм багатоцільова самохідна артилерійська установка FH77 BW L52 "Archer", пише Вікіпедія.

Відмінною особливістю гаубиці є повна автоматизація процесу заряджання гаубиці під час стрільби. Таким чином, розрахунок знаряддя скорочується до 3-4 осіб. Закрита кабіна екіпажу має легке бронювання, що забезпечує захист від зброї масового ураження, обстрілу стрілецькою зброєю та осколків боєприпасів.

самохідна артилерійська установка FH77 BW L52
Самохідна артилерійська установка FH77 BW L52 Archer / Фото Вікіпедія

Арчер має дальність стрільби більше 50 км. САУ потрібно менше 30 секунд з того моменту, як оператори отримують сигнал до стрільби, щоби зупинити машину, зайняти позицію для дій та вистрілити першим пострілом. А потім, менш ніж через 30 секунд після завершення місії, Арчер може знову продовжувати їздити.

САУ Арчер спеціально розроблена для пересування по найскладнішій місцевості при швидкості руху до 70 км/год. Снаряди можуть бути випущені на дистанції до 40 км звичайними 155-мм боєприпасами і до 60 км - високоточними керованими боєприпасами, включаючи "Екскалібур". Арчер несе 21 повний постріл, який може бути випущений за 2,5 хвилини з повністю автоматичних магазинів у безлюдній вежі.

Оператори керують усією гарматною системою з безпечної броньованої кабіни Арчера. Кабіна пропонує чотири робочі простори, але для роботи системи потрібна лише одна людина. Стандартний екіпаж Арчера складається з командира САУ, оператора гармати та водія САУ.

Як повідомляв Главред, США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на суму до 400 мільйонів доларів. До нього увійшли, зокрема, ракети для систем протиповітряної оборони та снаряди для артилерії.

Повідомлялося також, що США не нададуть Україні сучасні безпілотники Grey Eagle, MQ-1C. В Адміністрації президента Джо Байдена вважають, що це може призвести до ескалації конфлікту.

Інші новини:

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