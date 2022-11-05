Відповідь на терор РФ: Зеленський анонсував Хороші новини щодо ППО/ПРО для України

Володимир Зеленський анонсував зміцнення ППО України / АрміяInform, скріншот

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що найближчими тижнями варто очікувати хороших новин щодо протиповітряної та протиракетної оборони для України.

Сьогодні він провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача, яке тривало три години, підкреслив президент у вечірньому відеозверненні.

"Дуже детально проаналізували ситуацію на передовій, на всіх напрямках, на енергетичному фронті, ситуації на кордонах... Знаємо, до чого готується ворог. Будемо відповідати та далі звільняти нашу землю", - зазначив глава держави.

За його словами, учасники засідання детально проаналізували все, що стосується постачання українським Силам оборони, зокрема, техніки, боєприпасів, зв'язку та зимових речей.

Також окремо було розглянуто питання протидії ракетному і дроновому терору з боку Росії.

"Вже є досить значні результати в цьому, відсоток збиття став більше, але ще є над чим працювати. Маємо забезпечити повний захист українського неба і будемо робити для цього і надалі все можливе і неможливе. У найближчі тижні очікуємо хороших новин щодо ППО і ПРО для України", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше керівник Міноборони Олексій Резніков повідомляв про те, що війська протиповітряної оборони України збивають більше половини всіх ракет, які випускає Росія по нашій території.

"Хочу сказати, що наші системи ППО на сьогоднішній день вже збивають 60% повітряних цілей. Це стосується крилатих і балістичних ракет, а по дронах - набагато вище", - зазначив Резніков.

Керівник офісу президента Андрій Єрмак раніше заявив, що країни західного світу посилять протиповітряну оборону України. За його словами, одним із пріоритетів української держави є захист міст, цивільної інфраструктури та побудова повітряного щита для країни.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний закликав українців не піддаватися паніці і вірити в українську армію. Залужний сказав, що системи протиповітряної та протиракетної оборони України працюють ефективно завдяки професіоналізму українських військових та допомозі партнерів.

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