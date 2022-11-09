Дорогуща ракета полетіла в нікуди: росіяни намагалися атакувати українську ППО, але промазали

Окупанти стріляють з високоточної зброї куди попало / Фото topcor.ru

У Миколаївській області російський пілот намагався атакувати українську систему протиповітряної оборони, але, на щастя, промахнувся. Дорога дефіцитна ракета Х-31 полетіла в нікуди.

Про це згадали у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначається, 8 листопада російські війська вчергове нанесли авіаційні, ракетні та артилерійські удари по Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.

Того ж дня російський Су-35 хотів здійснити обстріл української ППО на Миколаївщині. Однак підступний план окупантів не здійснився.

"Південне оперативне командування Збройних сил України повідомило, що 8 листопада російський Су-35 здійснив обстріл ракетою Х-31 (висококласний і дефіцитний високоточний боєприпас) по українській системі протиповітряної оборони Баштанського району Миколаївської області, але промахнувся", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про ракету Х-31

За даними Вікіпедії, Х-31 - це радянська тактична керована ракета класу "повітря - земля" середньої дальності для таких літаків-винищувачів, як МіГ-29 і Су-27. Існують протикорабельний (Х-31А) і протирадіолокаційний (Х-31П) варіанти ракет.

Протирадіолокаційна Х-31П і протикорабельна ракети X-31A перші у світі серійні бойові авіаційні ракети, оснащені комбінованим прямоточним повітряно-реактивним двигуном, який забезпечує підтримку високої швидкості на всій траєкторії польоту.

Нагадаємо, раніше українські захисники впродовж сорока хвилин збили російський ударний вертоліт К-52, а також штурмовик Су-25 загальною вартістю близько $27 млн. Так, вартість однієї одиниці Ка-52 складає близько $16 млн, а Су-25 ‒ $11 млн.

Також Главред повідомляв, що українські зенітники усього за три хвилини знищили в небі над Херсонською областю два російських вертольоти Ка-52. Вертольоти були "приземлені" в Бериславському районі Херсонської області.

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