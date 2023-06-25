"Путін не прощає зрадників": Пригожина можуть ліквідувати в Білорусі — CNN

Російський диктатор Володимир Путін захоче помститися ватажкові ПВК Вагнера Євгену Пригожину, який влаштував збройний бунт в РФ.
Не виключено, що в майбутньому колишнього фаворита Путіна можуть ліквідувати, каже колишня керівник Московського бюро CNN і експерт з питань Росії Джилл Догерті, йдеться в матеріал телекомпанія.
Як відзначають журналісти, навіть після озвучених "домовленостей" між Кремлем і Пригожиним за посередництва Олександра Лукашенка багато питань залишаються без відповідей. Незрозуміло, що буде далі з Пригожиним, як зміниться його роль в ПВК Вагнера і участь вагнерівців у війні проти України в цілому.
"Путін не прощає зрадників. Навіть якщо Путін скаже: "Пригожин, їдь в Білорусь", той все одно зрадник [в очах диктатора], і я думаю, що Путін ніколи цього не пробачить", — переконана Догерті.
Вона не виключає, що для Пригожина небезпека бути знищеним є реальною, і його цілком можуть "вбити в Білорусі". Але, на думку Догерті, це важка дилема для Москви, оскільки Пригожин все ще "має певну підтримку, він є загрозою, незалежно від того, де знаходиться".
Збройний бунт ПВК Вагнера
Нагадаємо, напередодні ватажок ПВК Вагнер Євген Прігожин звинуватив кадрових російських окупантів міністерства оборони РФ у ракетному ударі по тилах угруповання. Він заявив, що тепер 25 тисяч озброєних вагнерівців будуть розбиратися з міноборони.
24 червня вранці Пригожин заявив, що бойовики ПВК Вагнера взяли під контроль всі військові об'єкти в Ростові-на-Дону. Також, за його словами, вагнерівці за ніч збили три вертольоти російських військ.
Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що Пригожин почав збройний заколот. "Звертаюся до росіян, військових і силових відомств і до тих, кого обманом і погрозами штовхнули на шлях збройного заколоту те, з чим ми зіткнулися — це зрада".
Пізніше стало відомо, що за результатами домовленостей з Олександром Лукашенком, кримінальну справу стосовно Пригожина за спробу здійснення заколоту в РФ буде закрито, а сам він піде в Білорусь.
Решта найманців ПВК, які взяли участь у заколоті, також не будуть переслідуватися за законом, а деякі з них зможуть підписати контракт з Міноборони.
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