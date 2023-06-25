УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Путін не прощає зрадників": Пригожина можуть ліквідувати в Білорусі — CNN

Олексій Тесля
25 червня 2023, 12:54 оновлено 25 червня, 13:10
105
Євген Пригожин є загрозою для Кремля, вважає Джилл Догерті.
Путін, Пригожин
Володимир Путін може віддати наказ про ліквідацію Євгена Пригожина / колаж: Главред, фото: скріншот

Російський диктатор Володимир Путін захоче помститися ватажкові ПВК Вагнера Євгену Пригожину, який влаштував збройний бунт в РФ.

Не виключено, що в майбутньому колишнього фаворита Путіна можуть ліквідувати, каже колишня керівник Московського бюро CNN і експерт з питань Росії Джилл Догерті, йдеться в матеріал телекомпанія.

Як відзначають журналісти, навіть після озвучених "домовленостей" між Кремлем і Пригожиним за посередництва Олександра Лукашенка багато питань залишаються без відповідей. Незрозуміло, що буде далі з Пригожиним, як зміниться його роль в ПВК Вагнера і участь вагнерівців у війні проти України в цілому.

відео дня

"Путін не прощає зрадників. Навіть якщо Путін скаже: "Пригожин, їдь в Білорусь", той все одно зрадник [в очах диктатора], і я думаю, що Путін ніколи цього не пробачить", — переконана Догерті.

Вона не виключає, що для Пригожина небезпека бути знищеним є реальною, і його цілком можуть "вбити в Білорусі". Але, на думку Догерті, це важка дилема для Москви, оскільки Пригожин все ще "має певну підтримку, він є загрозою, незалежно від того, де знаходиться".

Збройний бунт ПВК Вагнера

Нагадаємо, напередодні ватажок ПВК Вагнер Євген Прігожин звинуватив кадрових російських окупантів міністерства оборони РФ у ракетному ударі по тилах угруповання. Він заявив, що тепер 25 тисяч озброєних вагнерівців будуть розбиратися з міноборони.

24 червня вранці Пригожин заявив, що бойовики ПВК Вагнера взяли під контроль всі військові об'єкти в Ростові-на-Дону. Також, за його словами, вагнерівці за ніч збили три вертольоти російських військ.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що Пригожин почав збройний заколот. "Звертаюся до росіян, військових і силових відомств і до тих, кого обманом і погрозами штовхнули на шлях збройного заколоту те, з чим ми зіткнулися — це зрада".

Пізніше стало відомо, що за результатами домовленостей з Олександром Лукашенком, кримінальну справу стосовно Пригожина за спробу здійснення заколоту в РФ буде закрито, а сам він піде в Білорусь.

Решта найманців ПВК, які взяли участь у заколоті, також не будуть переслідуватися за законом, а деякі з них зможуть підписати контракт з Міноборони.

Інші новини:

Володимир Путін Євген Пригожин новини Білорусі
Реклама

Головне за день

РФ готує новий ракетно-дроновий удар: у ЗСУ назвали ймовірні терміни та цілі

РФ готує новий ракетно-дроновий удар: у ЗСУ назвали ймовірні терміни та цілі

13:42 Україна
Путін загнаний у кут: у NYT оцінили наслідки заколоту Пригожина

Путін загнаний у кут: у NYT оцінили наслідки заколоту Пригожина

13:16 Світ
Град завалить Україну, все буде плавати: в країну мчить потужне похолодання - синоптик

Град завалить Україну, все буде плавати: в країну мчить потужне похолодання - синоптик

11:37 Синоптик
Всі головні новини

Останні новини

14:17

"Найсексуальніша": Володимир Дантес розповів про симпатію до Маші Єфросиніної

13:42

РФ готує новий ракетно-дроновий удар: у ЗСУ назвали ймовірні терміни та цілі

13:16

Путін загнаний у кут: у NYT оцінили наслідки заколоту Пригожина

13:14

Православний календар на липень 2023: які свята відзначатимемо

13:14

"Це все ппошник": Пригожин відповів за вбивство російських льотчиків

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

12:54

"Путін не прощає зрадників": Пригожина можуть ліквідувати в Білорусі — CNN

12:14

Даніель Салем розлучається з дружиною через сильні ревнощі

12:14

Від головоломки закипить мозок: лише одиниці знайдуть число 8881 за 12 секунд

12:14

"Це не остання трагедія": астролог назвала міста України, які в "червоній зоні"

Реклама
11:43

Кадиров "спалив" Пригожина і назвав причину збройного бунту ПВК Вагнер

11:38

"Просто не прокинеться вранці": Ейдман оцінив шанси на ліквідацію Путіна

11:37

Град завалить Україну, все буде плавати: в країну мчить потужне похолодання - синоптикВідео

11:07

Це рік водних катастроф, який принесе ще багато-багато бід - астролог ВакулінаЕксклюзив

11:03

Іменини в липні 2023: кого і коли вітати з Днем ангела

11:02

Близькі контакти нового ступеня: рецензія на фільм "Астероїд-Сіті"Відео

10:58

ЗСУ зупинили прорив РФ та йдуть у контрнаступ на півдні та сході — розвідка Британії

10:46

До бунту Пригожина може бути причетний кум Путіна Медведчук - Данілов

10:36

Рецепт, який ніколи не підведе: дуже хрусткі малосольні огірки з секретним смакомВідео

10:13

Потрібна банка і серветки з мікрофібра: дівчина показала хитрий прийом для прибирання

10:07

"Або в могилі, або у в'язниці": у Мережі дізналися, яку долю Патрушев підготував Пригожину

Реклама
09:50

Батальйон окупантів знищили вщент: ЗСУ зачистили плацдарм під Бахмутом

09:20

Його останніми словами були "Слава Україні": окупанти вбили в Бердянську 16-річного підліткаВідео

09:13

Гороскоп на липень 2023: що чекає на кожного знака зодіаку

08:44

"Пригожин принизив Путіна": в ОП натякнули на швидку ліквідацію ватажка ПВК Вагнер

08:35

США відклали запровадження санкцій проти ПВК "Вагнер": у WSJ назвали причину

08:20

Чим пояснюється багаторічна популярність Путіна в РосіїПогляд

07:46

Чому Пригожин згорнув заколот в РФ: в ISW назвали причини і оцінили наслідки

07:00

День Пам'яті Майкла Джексона: 9 божевільних фактів про Короля поп-музикиВідео

06:19

Не сумуйте за димком Москви - його розпалимо миПогляд

06:08

ЗСУ битимуть ракетами по армії РФ у Криму, доки вона не вийде - Піонтковський

05:49

Гороскоп на липень 2023 для Овнів: чим здивує другий місяць літаВідео

04:00

Яке сьогодні свято 25 червня: кого потрібно привітати в цей день

03:30

Багатий урожай завалить засіки: що придумати для підв'язки огірків

03:00

"Війна в Україні може закінчитися раптово": Жданов оцінив нинішню ситуацію в РФ

02:22

"Вагнерівці" закотили істерику через скасування наступу на Москву

00:16

"Такі витівки Путін не прощає": Пригожина скоро арештують, а ПВК Вагнер розпустять - ГУР

24 червня, субота
23:20

Підрозділи "кадировців" несподівано втекли з Мар’їнки - підполковник ЗСУ

22:50

Міноборони РФ опублікувало ганебний пост після припинення наступу Пригожина

22:18

Лише люди з ідеальним зором впораються: треба за 9 секунд знайти число на картинці

22:10

"Арешт Шойгу": у Мережі з'явилася перша інформація про "договорняк" з Пригожиним

Реклама
21:04

Росіяни в паніці тікають з Ростова-на-Дону: на вокзалах не вистачає квитків

20:29

Пригожин зупинив наступ на Москву і розвертає колони "вагнерівців"

20:07

ЗСУ пішли у масштабний наступ на багатьох напрямках - Міноборони

19:49

Сергій Стерненко. Москва готується до оборони, попереду - найцікавішеВідеоблоги

19:44

Чим замінити кондиціонер влітку: важливі поради для нестерпно спекотних днів

19:40

Як сказати українською "однофамілець": Авраменко дав несподівану відповідьВідео

19:35

Пригожин наближається: росіяни намагаються зупинити "вагнерівців" екскаваторамиВідео

19:20

Жоден російський генерал не натисне кнопкуПогляд

18:56

Пригожина можуть ліквідувати під Москвою: у Путіна є кілька годин — ЗМІ

18:49

Пригожин збереже владу, якщо знищить російських військових - Ейдман

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Війна з Росією
Війна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУ
Синоптик
Погода веснаМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погоди
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти