ЗСУ та далекобійна артилерія навчать географії Лаврова: Подоляк розніс плани щодо захоплення України

Подоляк відповів Лаврову на його скандальну заяву про "розширення меж спецоперації" / Колаж Офіс президента, Reuters

Міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова навчать географії Збройні сили України і далекобійна артилерія. Треба тільки почекати. Очевидно, що у Московському державному інституті міжнародних відносин погано викладали і міжнародне право, інакше Лавров не плутався б у поняттях. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Twitter-акаунті він відповів на слова Лаврова, який раніше сказав, що так звана, мовляв, "спецоперація" вийшла за межі планів щодо окупації Донбасу.

читайте такожМедведєв вибухнув істерикою: розмріявся про "мир на умовах РФ" та образив СШАНа думку українського чиновника, очевидно, що у МДІМВ погано викладали не тільки географію, а й міжнародне право. Інакше Лаврову не доводилося б плутатися в поняттях.

Втім, як вважає Подоляк, географії Лаврова навчать ЗСУ та далекобійна артилерія. Потрібен лише час.

"Інакше глава МЗС Росії міг би знати, що війна - це війна, окупація - це окупація, а знищення нації - геноцид. А ось географії С. Лаврова навчать Збройні сили України і далекобійна артилерія. Трохи терпіння", - підкреслив Михайло Подоляк.

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Лавров розмріявся про захоплення територій України

Глава МЗС країни-агресора Росії Сергій Лавров у середу, 20 липня, зробив заяву про те, що Москва, мовляв, зібралася розширити географію своєї війни проти України та зазіхнула не тільки на Донбас, але й на Херсонську, Запорізьку область та інші регіони.

"Наразі географія інша. Це далеко не тільки "ДНР" та "ЛНР", це ще й Херсонська область, Запорізька область й низка інших територій, і цей процес триває, причому триває послідовно і наполегливо", - сказав Лавров.

Також він підкреслив, що якщо Захід і надалі підтримуватиме Україну далекобійною артилерією, такою як HIMARS, російські війська, мовляв, можуть піти ще далі.

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