Більше HIMARS і ударних дронів: Байден схвалив новий пакет військової допомоги Україні

США направлять Україні сотні безпілотників Phoenix Ghost і РСЗВ HIMARS.
Президент США Джо Байден підписав у п'ятницю документ про надання Україні чергового пакету військової допомоги - на суму в $270 млн.
Про це повідомило видання Politico з посиланням на представника Білого дому Джона Кірбі.
За даними Politico, зокрема, США направлять Україні 580 ударних і розвідувальних безпілотників Phoenix Ghost.
Також пакет включає в себе чотири реактивних системи залпового вогню (РСЗВ) HIMARS, 36 тис. снарядів, протитанкові засоби.
Phoenix Ghost - барражуючий боєприпас, розроблений американською компанією Aevex Aerospace. Володіє тими ж можливостями, що і боєприпас Switchblade. БПЛА може бути використаний для спостереження з повітря, проте його основне призначення - атакуюче.
Дрон ефективний проти середньоброньованих наземних цілей, може злітати вертикально і перебувати в польоті більше шести годин, а також може застосовуватися вночі завдяки наявності інфрачервоних датчиків.
Завданням дрона-камікадзе довгострокового польоту стає атака контрбатарейних радарів, пунктів управління БПЛА, машин управління артилерією, а також самих артилерійських систем і систем протиповітряної оборони.
Нагадаємо, обіцяні чотири установки американської артилерійської ракетної системи M142 HIMARS прибули в Україну 23 червня. Про це повідомляв міністр оборони України Олексій Резніков. Він заявив, що це літо буде для російських окупантів дуже спекотним, а для багатьох з них стане останнім.
Раніше експерт пояснив, при які умови ЗСУ можуть вдарити з HIMARS по Кримському мосту. У таку РСЗВ можна зарядити оперативно-тактичну ракету з дальністю 300 км.саме така ракета потрібна, щоб зруйнувати Кримський міст. Однак в України зараз є тільки боєприпаси, які стріляють з HIMARS на відстань до 80 кілометрів.
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