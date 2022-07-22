Більше HIMARS і ударних дронів: Байден схвалив новий пакет військової допомоги Україні

Джо Байден підписав новий пакет допомоги для України / Колаж Reuters, УНІАН

Президент США Джо Байден підписав у п'ятницю документ про надання Україні чергового пакету військової допомоги - на суму в $270 млн.

Про це повідомило видання Politico з посиланням на представника Білого дому Джона Кірбі.

За даними Politico, зокрема, США направлять Україні 580 ударних і розвідувальних безпілотників Phoenix Ghost.

Також пакет включає в себе чотири реактивних системи залпового вогню (РСЗВ) HIMARS, 36 тис. снарядів, протитанкові засоби.

Phoenix Ghost - барражуючий боєприпас, розроблений американською компанією Aevex Aerospace. Володіє тими ж можливостями, що і боєприпас Switchblade. БПЛА може бути використаний для спостереження з повітря, проте його основне призначення - атакуюче.

Phoenix Ghost / Defense Update

Дрон ефективний проти середньоброньованих наземних цілей, може злітати вертикально і перебувати в польоті більше шести годин, а також може застосовуватися вночі завдяки наявності інфрачервоних датчиків.

Завданням дрона-камікадзе довгострокового польоту стає атака контрбатарейних радарів, пунктів управління БПЛА, машин управління артилерією, а також самих артилерійських систем і систем протиповітряної оборони.

Нагадаємо, обіцяні чотири установки американської артилерійської ракетної системи M142 HIMARS прибули в Україну 23 червня. Про це повідомляв міністр оборони України Олексій Резніков. Він заявив, що це літо буде для російських окупантів дуже спекотним, а для багатьох з них стане останнім.

Раніше експерт пояснив, при які умови ЗСУ можуть вдарити з HIMARS по Кримському мосту. У таку РСЗВ можна зарядити оперативно-тактичну ракету з дальністю 300 км.саме така ракета потрібна, щоб зруйнувати Кримський міст. Однак в України зараз є тільки боєприпаси, які стріляють з HIMARS на відстань до 80 кілометрів.

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