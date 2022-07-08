Новина "фюрера" не потішила: ЗМІ з'ясували стать майбутньої дитини Путіна і Кабаєвої

Стала відома стать майбутньої дитини Кабаєвої та Путіна / Фото УНІАН, скріншот ​

У ЗМІ вперто ходять чутки про те, що коханка російського диктатора Володимира Путіна Аліна Кабаєва знову вагітна. Telegram-канал GeneralSVR пише про те, що стало відомо, кого чекає співмешканка президента РФ - хлопчика чи дівчинку.

За даними каналу, Кабаєва народить Путіну ще одну дочку.

"Звістка зовсім не обрадувала майбутнього батька і президента Росії в одній особі, який висловив думку, що дітей і так вистачає, а дочок і поготів, чим дуже засмутив Аліну Маратівну", - йдеться в повідомленні.

Раніше Главред писав з посиланням на GeneralSVR, що Путін нібито вимагав, щоби Кабаєва зробила аборт. Жінка не погоджувалася, тому в родині диктатора відбувалися постійні скандали.

Діти Путіна й Кабаєвої

За даними ЗМІ, у Путіна та Кабаєвої четверо спільних дітей - двоє хлопчиків і дівчатка-двійнята. Дочок колишня гімнастка народила в Швейцарії.

Видання Le News писало, що Аліна Кабаєва народила дитину в клініці Святої Анни в італомовному регіоні Швейцарії Лугано. Батьком цієї дитини нібито є Володимир Путін.

Існували суперечливі версії цієї історії. Різні місцеві ЗМІ, зокрема Corriere del Ticino, писали про народження дівчинки, а нещодавно віддалений аккаунт в Twіtter на ім'я Аліни Кабаєвої (можливо справжній, а можливо і фейковий) повідомив про народження хлопчика. За іншими повідомленнями, Кабаєва народила близнюків.

Газета Blick писала, що Путін міг супроводжувати Кабаєву і, можливо, залишався з нею в клініці. У будь-якому випадку Кремль заперечував, що Путін є батьком одного або декількох дітей Кабаєвої.

читайте також"Кабаєва в молодості": Путін завів собі нову фаворитку - їй всього 16 років

Офіційно відомо про двох дочок Володимира Путіна, народжених у його шлюбі з Людмилою Шкребневою. Старша дочка Марія народилася 28 квітня 1985 року в Ленінграді, а молодша Катерина - 31 серпня 1986 року в Дрездені. Попри те, що громадськість знала про народження цих дітей, Путін ніколи публічно не визнавав, що у нього є спадкоємці.

"У мене є особисте життя, в яке я не допускаю втручання. Його потрібно поважати", - завжди говорив Путін.

Інші новини: