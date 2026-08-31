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РФ готує новий удар по Європі: Жданов розкрив сценарій агресії проти НАТО

Олексій Тесля
31 серпня 2026, 18:43
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Гібридна війна РФ уже триває повним ходом проти Європи, вважає Олег Жданов.
Олег Жданов
Олег Жданов розкрив сценарій нової агресії РФ / колаж: Главред, фото: sprotyv.info

Найважливіше із заяв Жданова:

  • Теракти та провокації в Європі відбуваються за єдиним планом і задумом Кремля
  • Росія хоче розхитати ситуацію та створити хаос на території ЄС

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов прокоментував питання ймовірності спеціальної військової провокації країни-агресора РФ проти НАТО.

"Це буде стовідсотково. Вважається, що ворога треба знати і потрібно вивчати його постулати, методи та наміри. Але в Європі досі ніхто не хоче цього робити", - підкреслив він в інтерв’ю Главреду.

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Експерт переконаний, що всі теракти та провокації в Європі відбуваються за єдиним планом і задумом Кремля.

"Це потрібно Росії, щоб розхитати ситуацію, створити хаос на території ЄС і розколоти Євросоюз та НАТО. Європейці цього не розуміють і думають, що десь там російські спецслужби проводять якісь диверсійно-розвідувальні дії. Щоразу, коли спецслужби європейських країн починають розслідування чергового теракту, обов’язково знаходять "вуха" Кремля, що стирчать звідти", - переконаний він.

Співрозмовник також додав, що гібридна війна РФ уже йде повним ходом проти Європи.

"Поки європейці цього не зрозуміють, це буде проблемою. Ми чотири роки пояснювали їм, що Росія - країна-агресор, і нам потрібно допомогти в боротьбі з нею, а зараз ми пояснюємо їм, що якщо сьогодні Україна не переможе у цій війні, то завтра Росія прийде до них. Ось і доводиться пояснювати Європі, що війна на її території вже йде повним ходом", - додав Жданов.

Головні цілі РФ щодо НАТО - експерт

Колишній російський дипломат Борис Бондарєв вважає, що російське керівництво може прагнути перевірити стійкість і ступінь єдності країн НАТО. На його думку, одним із можливих інструментів такої політики може стати використання розбіжностей між членами Альянсу для ослаблення їхньої спільної позиції.

Експерт зазначає, що зниження рівня згуртованості НАТО може негативно позначитися на системі безпеки в Європі. У разі ослаблення механізмів колективної оборони окремим європейським країнам, ймовірно, доведеться більшою мірою розраховувати на власні оборонні можливості, а також шукати альтернативні формати співпраці з іншими державами, включаючи Росію.

Загроза РФ для НАТО – новини за темою:

Як повідомляв Главред, генсекретар Альянсу Марк Рютте раніше заявляв, що Росія, можливо, через 5-7 років нападе на одну з країн НАТО. За словами Рютте, Альянсу потрібно підготуватися до різноманітних сценаріїв.

Росія готується до війни і може напасти на країну НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. До такого висновку вони дійшли після заяви президента США Дональда Трампа про те, що Путіна цікавлять не лише українські території.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вибухнув пропагандистськими вигуками на адресу Марка Рютте, який сказав, що Китай може напасти на Тайвань, а для відволікання уваги Заходу здатний підбурити Росію до атаки на НАТО. Медведєв у відповідь виступив із "погрозами" та дивними звинуваченнями на адресу Рютте.

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Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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