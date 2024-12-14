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Литовську спортсменку вигнали з Чемпіонату світу за футболку, як у Зеленського

Альона Вороніна
14 грудня 2024, 15:24
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У відповідь на виключення зі змагань Дудайте вся литовська збірна відмовилася брати участь у ЧС.
Корнелия Дудайте
Литовську спортсменку вигнали з Чемпіонату світу за футболку, як у Зеленського/ колаж: Главред, фото: instagram.com/smoltown.girl, Facebook Lithuanian Functional Fitness Federation

Коротко:

  • Литовську спортсменку виключили з ЧС через футболку з антиросійським написом
  • Після цього вся збірна Литви відмовилася брати участь у Чемпіонаті світу

Литовську спортсменку Корнелію Дудайте усунули від участі на Чемпіонаті світу з функціональних видів спорту в Угорщині через футболку з антиросійським гаслом "Make Russia small again" ("Зробіть Росію знову маленькою").

Після вилучення спортсменки зі змагань уся збірна Литви відмовилася брати участь у ЧС у знак протесту проти допуску російських спортсменів, повідомили у Федерації функціонального спорту Литви.

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Дудайте зазначила, що одягнула таку футболку, щоб висловити свою громадянську позицію, адже вона проти допуску до змагань спортсменів з країни-агресорки Росії. Спортсменка розповіла, що організатори змагань спершу попередили її і попросили замінити футболку, проте після її відмови ухвалили рішення про дискваліфікацію

"Організатори заявили, що футболка – провокація. Вони запропонували мені переодягнутися, погрожуючи виключенням або мене, або всієї команди. Я не боялася дискваліфікації, але не хотіла підводити свою команду. Тому я наполягла, щоб мене офіційно виключили", – розповіла Дудайте у коментарі Delfi.

Після цього у знак солідарності з Дудайте вся литовська збірна відмовилася брати участь у чемпіонаті. У команді зазначили, що вони прийняли таке рішення, тому що незгодні з політикою організаторів, які допустили російських спортсменів до змагань під "нейтральним" статусом.

Нагадаємо, що фраза "Make russia small again" ("Зробіть Росію знову маленькою") є посиланням на передвиборне гасло Дональда Трампа "Make America great again" ("Зробимо Америку знову великою").

Таку футболку, зокрема, має президент України Володимир Зеленський. Йому її подарували 23 жовтня піж час зустрічі із представниками українського громадянського суспільства, і ввечері того ж дня він записав традиційне звернення до народу вже у цій символічній футболці. Це викликало істерику у Кремлі.

Раніше повідомлялося, що український ексфутболіст Тимощук потрапив у новий антиукраїнський скандал. Тимощука запросили у російський "Зеніт" ще 2017 року. До сьогодні футболіст не виказував своєї політичної позиції.

Також раніше Главред повідомляв, що зірка "Ліги сміху" після поранення на фронті зробив символічний удар по м’ячу перед матчем. Раніше комік отримав важке поранення на фронті.

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