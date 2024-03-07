УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Норвегія виділила понад 150 мільйонів доларів на снаряди для армії України

Юлія Закрепа
7 березня 2024, 15:10
Федеральний уряд Німеччини внесе тризначну мільйонну суму в чеську ініціативу щодо закупівлі снарядів для України.
Норвегія виділила понад 150 мільйонів доларів на снаряди для армії України
Норвегія виділить велику суму для озброєння ЗСУ / колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, pexels

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере повідомив, що Норвегія 7 березня оголосила про виділення понад $150 млн на закупівлю 800 тис. артилерійських снарядів для України.

"Норвегія підтримує Україну артилерійськими боєприпасами як із власних запасів, так і безпосередньо від промисловості. Сьогодні ми вирішили внести до 1,6 млрд норвезьких крон в ініціативу, організовану Чехією, щоб якнайшвидше забезпечити Україну такими необхідними артилерійськими боєприпасами", - заявив чиновник.

6 березня речник уряду Німеччини Штеффен Хебештрайт заявив, що країна вирішила долучитися до ініціативи Чехії, передає Tagesschau.

відео дня

Федеральний уряд Німеччини внесе тризначну мільйонну суму в чеську ініціативу щодо закупівлі снарядів для України, зазначив речник.

Напередодні президент Франції Макрон повідомив про приєднання країни до плану закупівлі снарядів для України.

"Чеська ініціатива надзвичайно корисна, ми її підтримуємо, ми братимемо в ній участь. Вона полягає в тому, щоб шукати боєприпаси скрізь, де вони доступні та сумісні з поставленим нами обладнанням", - сказав Макрон на зустрічі з чеським президентом у Празі.

Французький президент також розповів про варіанти оплати боєприпасів.

"Це може бути двостороння мобілізація, співпраця з третіми сторонами, двостороннє фінансування, так само як і європейське фінансування, фінансування Європейського фонду миру, яке може бути мобілізоване в участь у цій ініціативі", - зауважив він.

Що таке артилерійські снаряди?

Артилерійський снаряд - основний елемент артилерійського пострілу, призначений для ураження цілей. Снаряд характеризується потужністю вибуху, далекобійністю, безпекою при стрільбі, стійкістю при зберіганні, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що в ЄС майже "закрили" рахунок на 800 тисяч снарядів для ЗСУ. Союзники України зібрали майже всю суму, необхідну на закупівлю 800 тисяч снарядів для ЗСУ за ініціативою Чехії. Точні терміни залежатимуть від контракту і графіків поставок.

Україна може залишитися без снарядів вже влітку. Як стверджується, власні запаси боєприпасів України можуть закінчитися до червня або навіть раніше. Відомо, що влада нібито веде таємні переговори з Індією щодо закупівлі артснарядів.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні військова допомога вторгнення Росії склад боєприпасів
Реклама

Головне за день

Потужний вибух і пожежа у Сумах: РФ вдарила по місту ракетою

Потужний вибух і пожежа у Сумах: РФ вдарила по місту ракетою

15:47 Україна
На заводі в Череповці стався вибух: зруйновано цех із виробництва FPV

На заводі в Череповці стався вибух: зруйновано цех із виробництва FPV

15:47 Україна
РФ наступатиме і піде на Київ, але влітку все зміниться на користь України – астролог Влад Росс

РФ наступатиме і піде на Київ, але влітку все зміниться на користь України – астролог Влад Росс

14:00 Ексклюзиви
Всі головні новини

Популярне

«БФ «Велич Життя», БФ «Скарбниця нації», компанія «Listmann GmbH & Co” спільно з партнерами передали Донеччині обладнання - Владислав Ландар». 16466

"БФ "Велич Життя", БФ "Скарбниця нації", компанія "Listmann GmbH & Co" спільно з партнерами передали Донеччині обладнання - Владислав Ландар".

У принца Вільяма зробили різку заяву про здоров'я його дружини Кейт Міддлтон 10668

У принца Вільяма зробили різку заяву про здоров'я його дружини Кейт Міддлтон

Прем'єр Греції після обстрілу кортежу Зеленського: не встигли піти в укриття 6020

Прем'єр Греції після обстрілу кортежу Зеленського: не встигли піти в укриття

Дружина Мурата Налчаджиоглу показалася з дитиною, поки він відпочиває з коханкою 4709

Дружина Мурата Налчаджиоглу показалася з дитиною, поки він відпочиває з коханкою

Останні новини

16:02

Подарунок для колишнього: Тищенко отримав шалену суму від дружини при розлученні

15:47

Потужний вибух і пожежа у Сумах: РФ вдарила по місту ракетою

15:47

На заводі в Череповці стався вибух: зруйновано цех із виробництва FPV

15:36

"Їдуть із презирством, як у відстійник": Росія перетворила Донбас на смітник - Охлобистін

15:19

"Що за дурня?": Жадан емоційно висловився про слова Соловій, що вона його покинула

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

15:15

Гвінет дозволила: падчерка Бандераса заручилася з колишнім чоловіком Пелтроу

15:10

Норвегія виділила понад 150 мільйонів доларів на снаряди для армії України

14:36

"У нього заберуть дітей": відомий режисер розповів про проблеми Кіркорова

14:31

Рішення суду щодо вбивства оператора-українки Гатчінс: що буде з Алеком Болдвіном

Реклама
14:24

Як швидко зняти стару побілку зі стелі: простий, але робочий спосіб

14:23

Як збільшити врожайність полуниці в 4 рази: 2 поради від французьких господинь

14:11

Це не допоможе у разі засмічення: сантехнік розповів, чому не можна лити окріп

14:00

РФ наступатиме і піде на Київ, але влітку все зміниться на користь України – астролог Влад РоссЕксклюзив

13:59

"Важке життя": російський співак відвідав Аллу Пугачову і наїхав на Галкіна

13:58

"Лінія фронту буде рухатися на захід": Гетьман розкрив можливий прорив оборони ЗСУ

13:38

Лоліта Мілявська вимагає повернути їй роботу в РФ та погрожує вийти на вулиці

13:38

Намете до 10-15 см снігу: коли Україну накриють сильні опади

13:34

Козловський пояснив фанатам, чому він більше не на фронті

13:16

Через бездіяльність НКРЕКП Україна втрачає мільярди на схемах з тарифами - розслідування

13:04

Під загрозою велике місто: британська розвідка попередила про нову ціль росіян

Реклама
12:55

"Я від Різа нічого не приховую": Ірина Сопонару розповіла про реакцію нареченого-британця на поцілунки з Тарасом Цимбалюком

12:49

Чоловік зробив тест ДНК і дізнався приголомшливу правду про свою дружину

12:41

Росія навесні може піти в наступ, війна вступила в нову фазу - WSJ

12:38

Чому не можна дарувати парну кількість квітів: яку біду це може спричинити

12:37

Росіяни влаштували скандал через недопуск гімнастів на Олімпіаду 2024 року

12:33

Як впливає стерилізація на собак: що при цьому відбувається з тваринами

12:30

Ще один напрямок на фронті став "гарячим": у ЗСУ розповіли про наступ РФ

12:18

Є всі шанси: в Раді розповіли, коли розглянуть закон про мобілізацію в 2 читанні

12:18

"Диво-жінка" Галь Гадот народила вчетверте та розкрила яскраве ім'я немовляти

12:16

Церковне свято 8 березня: від чого треба утриматися цього дня

12:15

Дочка Віктора Ющенка показала своє багатство: інтригуюче фото

11:53

Китайський гороскоп на завтра 8 березня: Щурам - шанс розбагатіти, Козам - образа

11:48

"Через бездіяльність Конгресу": у США відреагували на потужний удар РФ по Одесі

11:35

У 2 рази більший за лева і в 20 разів сильніший за людину: що таке лігр і який він має вигляд

11:30

КНДР передала Росії снаряди "з підступом": у ГУР розкрили деталі

11:27

"Боїться, що тітки висмоктують із нього молодість": Віктор Павлік потрапив у конфуз із фанатками

11:24

РФ змінила тактику війни у небі і покладається на один вид зброї – The New York TimesВідео

11:21

Гороскоп на завтра 8 березня: Рибам - нервовий зрив, Стрільцю - метушня

11:20

Контрудар під Авдіївкою: ЗСУ повернули контроль над Тоненьким - Bild

11:07

"Я не буду мовчати": Маша Єфросиніна нервово відповіла на скандал із Соловій

Реклама
11:00

Не на користь Україні: чим загрожує відмова від імпорту агропродукції в ЄСПогляд

10:59

"Стратегічні ресурси та резерви": експерт розкрив сценарій війни навесні

10:57

"Скільки коштують "мої друзі": Аліна Гросу оцінила чутки про свій новий шлюб і чоловіка

10:26

"50% її суті - Росія": Алан Бадоєв висловився про позицію Софії Ротару

10:15

Війська РФ намагаються прорватися: майор назвав ділянку фронту, де ЗСУ їх б'ють

10:11

"РФ воюватиме ще мінімум 2 роки": у Литві назвали 3 причини, які тримають Росію "на плаву"

10:10

Зібрали величезну кількість військ: офіцер ЗСУ назвав найважчі ділянки фронту

09:56

"Чекаємо на концерті": несподіване повернення Потапа і Каменських в Україну

09:51

Чи можна зняти печію в домашніх умовах: поради та рекомендаціїВідео

09:45

Привітання з 8 березня - красиві слова і чарівні картинки

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Гороскоп
Китайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти