Норвегія виділила понад 150 мільйонів доларів на снаряди для армії України

Федеральний уряд Німеччини внесе тризначну мільйонну суму в чеську ініціативу щодо закупівлі снарядів для України.

https://glavred.net/world/norvegiya-vidilila-ponad-150-milyoniv-dolariv-na-snaryadi-dlya-armiji-ukrajini-10548128.html Посилання скопійоване

Норвегія виділить велику суму для озброєння ЗСУ / колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, pexels

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере повідомив, що Норвегія 7 березня оголосила про виділення понад $150 млн на закупівлю 800 тис. артилерійських снарядів для України.

"Норвегія підтримує Україну артилерійськими боєприпасами як із власних запасів, так і безпосередньо від промисловості. Сьогодні ми вирішили внести до 1,6 млрд норвезьких крон в ініціативу, організовану Чехією, щоб якнайшвидше забезпечити Україну такими необхідними артилерійськими боєприпасами", - заявив чиновник.

6 березня речник уряду Німеччини Штеффен Хебештрайт заявив, що країна вирішила долучитися до ініціативи Чехії, передає Tagesschau.

відео дня

Федеральний уряд Німеччини внесе тризначну мільйонну суму в чеську ініціативу щодо закупівлі снарядів для України, зазначив речник.

Напередодні президент Франції Макрон повідомив про приєднання країни до плану закупівлі снарядів для України.

"Чеська ініціатива надзвичайно корисна, ми її підтримуємо, ми братимемо в ній участь. Вона полягає в тому, щоб шукати боєприпаси скрізь, де вони доступні та сумісні з поставленим нами обладнанням", - сказав Макрон на зустрічі з чеським президентом у Празі.

Французький президент також розповів про варіанти оплати боєприпасів.

"Це може бути двостороння мобілізація, співпраця з третіми сторонами, двостороннє фінансування, так само як і європейське фінансування, фінансування Європейського фонду миру, яке може бути мобілізоване в участь у цій ініціативі", - зауважив він.

Що таке артилерійські снаряди? Артилерійський снаряд - основний елемент артилерійського пострілу, призначений для ураження цілей. Снаряд характеризується потужністю вибуху, далекобійністю, безпекою при стрільбі, стійкістю при зберіганні, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що в ЄС майже "закрили" рахунок на 800 тисяч снарядів для ЗСУ. Союзники України зібрали майже всю суму, необхідну на закупівлю 800 тисяч снарядів для ЗСУ за ініціативою Чехії. Точні терміни залежатимуть від контракту і графіків поставок.

Україна може залишитися без снарядів вже влітку. Як стверджується, власні запаси боєприпасів України можуть закінчитися до червня або навіть раніше. Відомо, що влада нібито веде таємні переговори з Індією щодо закупівлі артснарядів.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.