Зараз в Німеччині населення все ще далеке від сприйняття зовнішньої загрози, однак варто готуватись до найгіршого.

https://glavred.net/world/nimechchina-maye-buti-gotova-do-viyni-cherez-5-rokiv-komanduvach-dav-nevtishniy-scenariy-10587608.html Посилання скопійоване

Німеччина повинна готуватись до війни / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Командир регіонального командування "Гамбург" капітан морського флоту Міхаель Гісс заявив, що Німеччина має бути підготовлена до потенційного військового конфлікту через 5 років.

В інтерв’ю виданню Die Welt Гісс пояснив, що протягом 30 років після закінчення холодної війни й поділу Німеччини німецькі жителі хотіли насолоджуватися "мирними дивідендами" та й зараз в Німеччині населення все ще далеке від сприйняття зовнішньої загрози.

"Але мій внутрішній годинник як солдата цокає і каже мені, що через п'ять років ми повинні бути достатньо соціально стійкими, щоб протистояти зовнішній військовій загрозі", - зазначив командувач. відео дня

Він також додав, що країна повинна бути готовою до війни.

"Це головне загальне завдання для політики, Бундесверу, бізнесу і суспільства в широкому сенсі. Це також стосується критично важливої інфраструктури - і зокрема, Гамбурга, який виконує функцію гавані для забезпечення функціонування Альянсу і підтримки НАТО", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про видання Die Welt? Die Welt - німецька щоденна громадсько-політична газета, що належить видавництву Axel Springer Verlag та є однією із найвпливовіших ЗМІ країни. Поширюється у 130 країнах, має аудиторію понад 670 тисяч читачів. Контент газети орієнтований на інформаційні та аналітичні матеріали. До найпопулярніших тем, що розглядаються у "ДіВельт", належать: політика, фінанси та спорт, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що РФ готується почати війну проти НАТО. Уряд Німеччини вже підготував план організації військової структури ФРН на випадок збройної агресії проти країн-членів НАТО. Оптимальні умови для війни РФ проти НАТО складуться в 2029 році.

ЗМІ дізналися про сценарій війни з РФ та НАТО. Країни Альянсу протягом 3-6 місяців перекинуть величезну кількість військових до східної Європи у разі нападу Росії, пишуть німецькі журналісти.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред