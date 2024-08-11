Командир регіонального командування "Гамбург" капітан морського флоту Міхаель Гісс заявив, що Німеччина має бути підготовлена до потенційного військового конфлікту через 5 років.
В інтерв’ю виданню Die Welt Гісс пояснив, що протягом 30 років після закінчення холодної війни й поділу Німеччини німецькі жителі хотіли насолоджуватися "мирними дивідендами" та й зараз в Німеччині населення все ще далеке від сприйняття зовнішньої загрози.
"Але мій внутрішній годинник як солдата цокає і каже мені, що через п'ять років ми повинні бути достатньо соціально стійкими, щоб протистояти зовнішній військовій загрозі", - зазначив командувач.відео дня
Він також додав, що країна повинна бути готовою до війни.
"Це головне загальне завдання для політики, Бундесверу, бізнесу і суспільства в широкому сенсі. Це також стосується критично важливої інфраструктури - і зокрема, Гамбурга, який виконує функцію гавані для забезпечення функціонування Альянсу і підтримки НАТО", - йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, що РФ готується почати війну проти НАТО. Уряд Німеччини вже підготував план організації військової структури ФРН на випадок збройної агресії проти країн-членів НАТО. Оптимальні умови для війни РФ проти НАТО складуться в 2029 році.
ЗМІ дізналися про сценарій війни з РФ та НАТО. Країни Альянсу протягом 3-6 місяців перекинуть величезну кількість військових до східної Європи у разі нападу Росії, пишуть німецькі журналісти.
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