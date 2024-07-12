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РФ готується почати війну проти НАТО: в Німеччині назвали рік початку конфлікту

Юрій Берендій
12 липня 2024, 19:45
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Уряд Німеччини вже підготував план організації військової структури ФРН на випадок збройної агресії проти країн-членів НАТО, зазначають німецькі ЗМІ.
РФ готується почати війну проти НАТО: в Німеччині назвали рік початку конфлікту
В Німеччині назвали рік початку "великої війни" / Колаж Главред, фото: Flickr, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, УНІАН

Німеччина веде активну підготовку до ймовірного збройного нападу країни-агресора Росії на країни-члени НАТО. Станом на зараз, Німеччина планує збільшити чисельність власних збройних сил до 1,5 мільйони військових через 5-8 років. Про це розповів генеральний інспектор збройних сил Німеччини Карстен Бройер, передає Bild.

За його словами, чисельність армії в 1,5 мільйона є вдвічі більше за кількість військ, які РФ застосувала для війни проти України.

Крім того, він вважає, що оптимальні умови для війни РФ проти НАТО складуться в 2029 році.

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"Ви повинні поставити у своєму щоденнику позначку про 2029 рік! До цього часу належить виконати ще багато роботи, ми теж повинні бути готові", - сказав він молодим солдатам, виступаючи у військовому училищі.

За даними Bild, чисельність Бундесверу зараз складає 181 500 солдатів, що на 20 тисяч менше від цільової чисельності у 203 тисячі військових. Через це влада Німеччини розглядає можливість відновлення обов'язкової військової служби.

Журналісти також зазначають, що Росія зараз виробляє приблизно півтори тисячі бойових танків на рік, що дорівнює загальній кількості танків у п'яти найсильніших країн НАТО. Німеччина, наприклад, має менше 300 бойових танків.

Крім того, в матеріалі вказується, що запас боєприпасів Бундесверу розрахований на два дні, що є кричущим порушенням вимоги НАТО, згідно з якою боєприпасів має вистачити на щонайменше 30 днів.

Під час холодної війни Німеччина десятиліттями без особливих проблем виділяла на оборону від трьох до чотирьох відсотків свого ВВП. Нині канцлер Олаф Шольц бореться за досягнення двовідсоткового показника.

За інформацією BILD, уряд вже створив документ під назвою "Оперативний план Німеччина" ("OPLAN DEU"), який визначає, як повинна бути організована військова структура ФРН на випадок можливого військового конфлікту. Основним завданням Німеччини є забезпечення розгортання і постачання сил НАТО паливом, продовольством та медикаментами.

"Багато автомобільних і залізних доріг, а також портова інфраструктура повинні будуть використовуватися для військових цілей і не будуть використовуватися для цивільного транспорту", - пояснили в Міністерстві внутрішніх справ ФРН.

Що відомо про Bild

Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія.

Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію.

У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

Загроза війни РФ проти НАТО - як Альянс готується до агресії Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, США вперше з часів холодної війни розмістять у Німеччині далекобійні ракети "Томагавк" з радіусом дії до 2,5 тис. км, як повідомляє Білий дім. Це рішення було прийнято перед самітом НАТО у Вашингтоні. Розгортання цих ракет розпочнеться у 2026 році в рамках планування їхнього довгострокового розміщення.

Високопосадовий командир у Збройних силах Естонії Маті Тікерпуу заявив, що естонська армія зможе протистояти російському нападу протягом двох тижнів, поки не надійде підтримка НАТО.

Росія, хоча відкрито заявляє про готовність воювати з країнами-членами НАТО, насправді боїться відкритого конфлікту з Заходом. Тому Кремль вдається до гібридних методів - підпалів, кібератак, замахів і вбивств. Як повідомляє CNN, це лише початок операцій Росії, а Європа вже місяцями відстежує ці гібридні дії. Хоча окремо вони можуть здаватися незначними, експерти вважають, що разом це складає гібридну війну Росії проти Заходу.

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