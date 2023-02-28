Нікому не потрібен діалог з Путіним: у Кремлі жалібно заклянчили перемовин з Шольцем і Макроном

Президент Франції Еммануель Макрон 5-6 разів обіцяв зателефонувати Путіну, але так і не набрав, поскаржився спікер кремлівської директорської Дмитро Пєсков.

Шольц і Макрон не хочуть розмовляти з Путіним / Колаж ua.depositphotos.com, УНІАН, скріншот YouTube

У канцелярії директора країни-агресора Росії Володимира Путіна поскаржилися на небажання канцлера ФРН Олафа Шольца і президента Франції Еммануеля Макрона вести будь-які перемовини з главою Кремля. Путін хоче поговорити по телефону, а от спілкуватися з ним ніхто не збирається.

В інтерв'ю Известия спікер Кремля Дмитро Пєсков розповів про те, що канцлер Німеччини Шольц і президент Франції Макрон, мовляв, говорили про готовність "підтримувати контакт з Путіним", але не ініціюють жодних перемовин.

"Ми чули багато заяв Шольца і Макрона, які говорили, що продовжать спілкуватися з Путіним, щоб шукати якісь шляхи і виходи з ситуації. Однак останнім часом жодних ініціатив не було. Ми чули п'ять або шість заяв Макрона про готовність телефонувати Путіну і розмовляти, але це повинні знати всі – не було жодних запитів, орієнтувань або опрацювання можливих термінів такої розмови", - сказав він.

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Також Дмитро Пєсков підкреслив, що Путін, мовляв, "хотів би поговорити" про питання, "які можуть допомогти Росії досягти своїх цілей тими чи іншими шляхами".

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У Путіна клянчать перемовини в України і Заходу

Канцлер Німеччини Олаф Шольц телефонував Путіну в грудні минулого року і вимагав від нього вивести окупаційні війська Росії з території України і знайти дипломатичний спосіб для завершення війни. Путін поскаржився, що завдяки допомозі Заходу Київ став сильнішим і не збирається йти на перемовини з агресором Москвою.

Наприкінці січня поточного року Шольц заявив, що телефонуватиме Путіну, вимагатиме виведення військ РФ з України і припинення розв'язаної війни. У Кремлі у відповідь висловили готовність "поговорити", але в підсумку Путіну так ніхто і не зателефонував.

У лютому представники агресора Росії заклянчили перемовини в України "без попередніх умов і з урахуванням нинішніх реалій". В Офісі президента у відповідь підкреслили, що Москва насправді не хоче виводити війська з України і намагається уникнути відповідальності за свої злочини.

Війна Росії проти України: