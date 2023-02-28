УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Нікому не потрібен діалог з Путіним: у Кремлі жалібно заклянчили перемовин з Шольцем і Макроном

28 лютого 2023, 11:44
Президент Франції Еммануель Макрон 5-6 разів обіцяв зателефонувати Путіну, але так і не набрав, поскаржився спікер кремлівської директорської Дмитро Пєсков.
Шольц, Макрон, Путін
Шольц і Макрон не хочуть розмовляти з Путіним / Колаж ua.depositphotos.com, УНІАН, скріншот YouTube

У канцелярії директора країни-агресора Росії Володимира Путіна поскаржилися на небажання канцлера ФРН Олафа Шольца і президента Франції Еммануеля Макрона вести будь-які перемовини з главою Кремля. Путін хоче поговорити по телефону, а от спілкуватися з ним ніхто не збирається.

В інтерв'ю Известия спікер Кремля Дмитро Пєсков розповів про те, що канцлер Німеччини Шольц і президент Франції Макрон, мовляв, говорили про готовність "підтримувати контакт з Путіним", але не ініціюють жодних перемовин.

"Ми чули багато заяв Шольца і Макрона, які говорили, що продовжать спілкуватися з Путіним, щоб шукати якісь шляхи і виходи з ситуації. Однак останнім часом жодних ініціатив не було. Ми чули п'ять або шість заяв Макрона про готовність телефонувати Путіну і розмовляти, але це повинні знати всі – не було жодних запитів, орієнтувань або опрацювання можливих термінів такої розмови", - сказав він.

відео дня

Також Дмитро Пєсков підкреслив, що Путін, мовляв, "хотів би поговорити" про питання, "які можуть допомогти Росії досягти своїх цілей тими чи іншими шляхами".

Дивіться відео Главред - Майкл Накі пояснив, чому у Путіна немає шансів утримати владу

У Путіна клянчать перемовини в України і Заходу

Канцлер Німеччини Олаф Шольц телефонував Путіну в грудні минулого року і вимагав від нього вивести окупаційні війська Росії з території України і знайти дипломатичний спосіб для завершення війни. Путін поскаржився, що завдяки допомозі Заходу Київ став сильнішим і не збирається йти на перемовини з агресором Москвою.

Наприкінці січня поточного року Шольц заявив, що телефонуватиме Путіну, вимагатиме виведення військ РФ з України і припинення розв'язаної війни. У Кремлі у відповідь висловили готовність "поговорити", але в підсумку Путіну так ніхто і не зателефонував.

У лютому представники агресора Росії заклянчили перемовини в України "без попередніх умов і з урахуванням нинішніх реалій". В Офісі президента у відповідь підкреслили, що Москва насправді не хоче виводити війська з України і намагається уникнути відповідальності за свої злочини.

Війна Росії проти України:

Володимир Путін Еммануель Макрон Олаф Шольц війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

13:17

Ялинкові іграшки, книги і навіть ложки: радянські речі, на яких можна заробити статки

13:10

Жодних "мирних планів" до виведення військ Росії: Подоляк назвав Москві жорстку умову УкраїниВідео

12:35

Переполох у Санкт-Петербурзі: над містом закривали небо через виявлення "НЛО"

12:25

Гороскоп на завтра 1 березня 2023: Стрільцю - ризик, Тельцю - провокаціїВідео

12:00

Вирощуємо соковиту і ароматну полуницю: секретні засоби для підгодівлі після зими

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

11:54

Які запахи приваблюють чоловіків у жінках: що зведе його з розумуВідео

11:53

"В 50 років залишитися самотньою дупою не хочеться": Суханов вперше розповів про свій романВідео

11:47

Переговори про членство України в ЄС мають розпочатися у 2023 році - Зеленський

11:44

Нікому не потрібен діалог з Путіним: у Кремлі жалібно заклянчили перемовин з Шольцем і МакрономВідео

Реклама
11:39

Удари ракетами й атака на перешийки: Ходжес запропонував план звільнення Криму

11:27

"Мені боляче": Маша Єфросиніна вперше заговорила про сестру Лізу ЮщенкоВідео

10:47

"Врятувати рядового Путіна" від розпаду Росії: експерт назвав умову передачі зброї від КитаюВідео

10:46

Що на виделці у монарха: дивні кулінарні заборони британської королівської сім'ї

10:42

Група 1+1 media презентувала шостий звіт про нефінансову діяльність компанії

10:42

На нафтобазі в Туапсе потужна пожежа після вибухів: стало відомо про атаку БПЛАВідео

10:36

З грошима все піде шкереберть: астролог назвав невдах березняВідео

10:22

Втрата літака A-50 на аеродромі в Мачулищах обмежить повітряні операції РФ - розвідка Британії

09:52

Буде чітким сигналом про брехливий нейтралітет: США жорстко закликали Китай не давати зброї РФВідео

09:37

Гороскоп Таро на березень 2023: Терезам - хороші новини, Стрільцям - успіх, Скорпіонам - втратаВідео

09:28

Генерал РФ віддає перевагу хлопцям: нові деталі секс-скандалу з Матовніковим

Реклама
09:10

Фонд Руслана Шостака залучив 3,9 млн євро для евакуації та утримання дітей-сиріт з України в Туреччині новости компании

09:00

Російська "ПВК" Редан захлеснула Україну: українців закликають стежити за дітьми

09:00

Росія входить у "чорну діру": на розпад може піти 2-5 років, а Китай підгорне її землі - КуликЕксклюзив

08:51

Хто він - архітектор путінського фашистського режиму?Погляд

08:32

Угоди не працюють: російський журналіст назвав, що зможе зупинити ПутінаВідео

08:23

"Вони летять у прірву": в Кремлі серйозно обговорюють можливий розвал Росії - АрестовичВідео

08:19

У Росії відмовилися слухати шалену ЧичерінуВідео

07:44

Як у 50 виглядати на 30: 5 секретів молодості китайців

07:35

Російський фронт посиплеться: журналіст змалював сценарій контрнаступу ЗСУВідео

07:28

"Заради збереження Росії": у Кремлі готуються до відступу з України - СвітанВідео

07:10

7 речей на кухні, яких потрібно позбутися: ви здивуєтеся, скільки з’явиться вільного місця

07:04

Гороскоп на березень від астролога Влада Росса: Україна готує Росії великі сюрпризиВідео

06:46

Путін хоче звинуватити Україну та Захід у загрозі існуванню Росії - ISW

06:43

Крах ілюзій ПутінаПогляд

06:18

Гороскоп на березень 2023 для Козерогів: важкі часи закінчаться, настане біла смугаВідео

05:20

Як позбутися від слимаків раз і назавжди: способи, які допоможуть кожному дачникові

05:00

Шукають підтримки у мерців: у Бурятії шамани провели дивний обряд через програш на війніВідео

04:35

Гороскоп на березень 2023: на Стрільців чекає фартовий місяцьВідео

04:05

Дженна Ортега блиснула плавними вигинами в шкіряному корсеті на червоній доріжці

03:45

"РФ готує серйозну атаку": переможниця "Битви екстрасенсів" назвала найгостріший місяцьВідео

Реклама
03:20

Корисні, смачні і швидкі 3 салати на Великий піст 2023: рецепти, від яких зупинитися не можнаВідео

03:00

Військовий експерт спрогнозував, чи прискорить західна зброя для ЗСУ перелом у війніВідео

02:30

Лимон з сіллю біля ліжка: несподіваний "коктейль" творить чудеса

02:00

Гороскоп на березень 2023: хто стане улюбленцем долі і щастя

01:31

"О Боже, грязюка яка ": роздягнена Волочкова в лазні викликала огиду у людейВідео

00:51

Що не можна робити в останній день зими: прикмети на 28 лютогоВідео

00:26

"Кишка тонка": Мережа вибухнула невдоволенням через дивний виїзд Арестовича з УкраїниВідео

27 лютого, понеділок
23:50

Поп-діва Адель виходить заміж за свого бойфренда

23:18

"Ситуація постійно ускладнюється": Зеленський насторожив новинами з фронтуВідео

22:47

"Розвал РФ нічого не змінить": обидва сценарії долі, яку пророкують Росії, абсурдні – НакіВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Рецепти
Консервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023Закуски
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти