Ніякого 'прильоту' не було: у Молдові зробили заяву щодо вибуху в Придністров'ї

Кишинів вивчає деталі інциденту в окупованому Придністров'ї та розглядає декілька варіантів подій, сказав глава молдовського МЗС Адріан Єфрос.

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Вибуху в Придністров'ї не було, це провокація - МВС Молдови / колаж фото УНІАН

Кадри про нібито приліт невідомого дрона 17 березня по військовій частині країни-окупанта Росії в захопленому Придністров'ї - монтаж. Інформація про вибух є фейком. Кишинів вивчає обставини ситуації. Про це заявив молдовський міністр внутрішніх справ Адріан Єфрос.

В інтерв'ю газеті Ziarul de Gardă він розповів про те, що йдеться про "частину кампанії дезінформації, покликаної викликати паніку, страх і нестабільність серед громадян".

"Це монтаж, жодного вибуху не було", - запевнив Єфрос.

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За його словами, буде опубліковано доповідне роз'яснення інциденту.

Крім того, міністр прокоментував і інцидент біля посольства РФ у Кишиневі минулими вихідними, де чоловік кинув пляшки із запальною сумішшю.

"Ми з'ясовуємо, що стало причиною... Ймовірно, цей інцидент не був спонтанним, був продуманим. Ми проводимо розслідування і пізніше повідомимо подробиці", - додав глава МВС.

Також керівник силового відомства уточнив, що правоохоронці вивчають обидва інциденти.

"Ми встановлюємо причинно-наслідковий зв'язок і вивчаємо кілька варіантів", - наголосив Адріан Єфрос.

Коротко про Придністров'я / Інфографіка: Главред

"Вибух" у Придністров'ї

Про "приліт" по військовій частині військ РФ у Придністров'ї 17 березня повідомили "ЗМІ" окупованого росіянами анклаву. Було продемонстровано кадри нібито прильоту по російському вертольоту БПЛА. Дрон, мовляв, прилетів з боку Одеси.

У Молдові та ГУР Міноборони України заявили про провокацію Росії в Придністров'ї. Як вважають в українській розвідці, росіяни зацікавлені в таких діях, оскільки у них немає коридору до анклаву.

В Інституті вивчення війни також заявили про провокацію РФ у Придністров'ї - американці припустили, що Москва і Тирасполь звинувачують у всьому Україну. Також в ISW нагадали про нещодавнє "прохання про захист" від Придністров'я до Росії.

Придністровська Молдавська Республіка Придністровська Молдавська Республіка - самопроголошена держава у Східній Європі на території Придністров'я, яку міжнародна спільнота визнає частиною Молдови. Так звану "незалежність" ніким не визнаної Придністровської Молдавської Республіки було проголошено 25 серпня 1991 року, після чого між сепаратистами та російськими військовими з одного боку та молдовськими військами з іншого почався короткочасний збройний конфлікт, що завершився фактичною перемогою сепаратистів за участі російської армії.

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