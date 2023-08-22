"Стирають все з обличчя землі": боєць ЗСУ розповів, як росіяни "засипають" захисників

Військовий підкреслив, що немає жодного натяку на те, що в Росії хоч якось цінується життя людини або особистість.

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Боєць ЗСУ розповів, як росіяни "засипають" захисників / Колаж: Главред, фото: ОПБр імені гетьмана Богдана Хмельницького, 36-а ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського

Російські війська залишають у населених пунктах, які були під окупацією, суцільні руїни та випалену землю. Про це в інтерв'ю Главреду розповів заступник командира батальйону "Арей" Української добровольчої армії Сергій Жеребило.

"По-перше, вражає пустеля й руїна, яку вони лишають по собі, тобто те, як вони знищують цивільну інфраструктуру. Наприклад, якщо в Нескучному був близький контактний бій, то в Старомайорському – позиційна боротьба і боротьба артилерій. Наша "арта" (артилерія, – ред.) працює західними зразками озброєння, які є більш високоточними. Натомість росіяни б’ють своєю артилерією по квадратах, умовно кажучи, 500х500 метрів, і стирають у цьому квадраті з обличчя землі все", - зазначив Жеребило.

За його словами, якщо зараз подивитися на Старомайорське, то різниця буде очевидною, де працювали ЗСУ, а де – росіяни.

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"Там, де заходили ми, і росіяни били по нас, лишилася просто випалена земля. З боку росіян зазвичай летить усе – від керованих авіабомб (КАБів) до "Піонів", "Гіацинтів" і фосфору (маються на увазі фосфорні бомби, використання яких заборонене міжнародним законодавством – ред.). Тобто російські окупанти обирають квадрат, по якому працювати, і туди сиплеться все, що є у росіян, а, на жаль, у них усього цього ще дуже багато. Після цього лишається суцільна руїна, пустеля", - розповів захисник.

Окрім того, Жеребило розповів, що його неабияк вразило і продовжує вражати те, як росіяни ставляться до своїх же людей.

"З 7 червня мені неодноразово доводилося спілкуватися із полоненими росіянами, їх було 11 осіб. Передусім усі ці люди без жодної мотивації воювали, жертви російської пропаганди, здебільшого дикі люди, позбавлені будь-якого вибору. Ми запитували їх, чому вони не здаються, й вони відповідали, що їм розказували, що українці начебто рубають голови, відрізають руки і геніталії, що тут одні нацисти. Відступати їм теж не можна: попереду завжди виставляють зеків зі "Шторм Z" і мобіків, позаду загороджувальні загони. Коли ми наступали в Старомайорському, були свідками того, як п’ятеро штормзетівців намагалися відступати з передових позицій, але загороджувальні загони з російських десантників їх просто поклали. Полонені завжди кажуть одне й те саме: у них немає особливого вибору – здаватися українським військам бояться, наслухавшись розповідей про те, що їх тут уб’ють, і назад відступати не можуть, бо там покладуть свої ж. От вони й воюють, намагаючись хоч якось вижити", - розповів він.

Військовий підкреслив, що немає жодного натяку на те, що в Росії хоч якось цінується життя людини або особистість. Для російських збройних сил це просто ресурс. Офіцери й солдати живуть окремим життям, зв’язку з близькими й рідними у російських солдатів немає, тож часом вони не спілкуються з родиною протягом місяця-півтора, вони геть ізольовані від будь-якої інформації.

"Це жорстокі й загнані люди, як правило, малограмотні, наче з минулого століття. Та найбільше мене вражає, що у XXI столітті взагалі стала можливою така неспровокована війна, що можлива аж така промивка мізків у величезній країні, коли людей дурять і женуть на війну, а потім ще й самі своїх розстрілюють. Хіба таке можливо в сучасному світі?", - сказав Жеребило.

Ситуація на фронті

Нещодавно заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що бійці ЗСУ увійшли в село Работине (Запорізька область) і зараз організовують евакуацію мирних жителів. При цьому у відповідь окупанти безперервно обстрілюють Работине і околиці з артилерії.

Також Маляр повідомляла, що Збройні сили України досягли певних успіхів в Урожайному, на ділянках південніше і на південному сході Старомайорського Донецької області. Захисники закріплюються на звільнених рубежах. Наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках тривають.

Окрім того, минулого тижня підрозділи Збройних сил України успішно просунулися на південному напрямку, розповіли в британській розвідці. Разом з тим у звіті вказується, що в районі Куп'янська Харківської області російські війська продовжували пробні атаки, але не досягли значних успіхів.

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