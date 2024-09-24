Запрошення України до НАТО: в Зеленського розкрили частину "плану перемоги"

Під час виступу в Раді з міжнародних відносин у Нью-Йорку Єрмак зазначив, що запрошення України до НАТО є частиною Плану перемоги.

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Зеленский, НАТО / Колаж: Главред, ФОТО: ОП, фото ua.depositphotos.com

План перемоги складається з військової та дипломатичної частин, однією з яких є вступ нашої держави до НАТО. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що план, що його Президент Володимир Зеленський презентує у Сполучених Штатах Америки, містить чітке бачення кроків, які необхідно зробити для забезпечення справедливого й тривалого миру.

Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

Під час виступу в Раді з міжнародних відносин у Нью-Йорку Єрмак зазначив, що запрошення України до НАТО є частиною Плану перемоги і закликав партнерів не зважати на погрози щодо ескалації з боку РФ.

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"Ми повинні мати перевагу на полі бою, щоб змусити Путіна припинити бойові дії. Ми дуже стараємося. Без кораблів ми знищили Чорноморський флот. Не маючи переваги в повітрі, ми зупинили російське просування на більшості напрямків, включно з Харковом. Без страху ми повернули війну в Росію", - каже Єрмак.

Керівник ОП стверджує, що Україна наростила виробництво зброї в шість разів. Однак, попри всі досягнення, нам усе ще не вистачає ресурсів, технологій і часу, щоб виготовляти все необхідне.

"Закликав наших союзників збільшити й пришвидшити доправлення пакетів військової допомоги. Засоби протиповітряної оборони, безпілотники, засоби радіоелектронної боротьби, далекобійні системи та артилерійські снаряди – у нашому пріоритетному списку", - заявив керівник ОП.

Окрім цього, український державний діяч закликав партнерів збільшити інвестиції у виробництво української зброї та наголосив на важливості надання Україні дозволу на удари по території РФ і використання заморожених російських активів для підтримки нашої держави.

Запрошення України до НАТО є частиною "плану перемоги"

Що цікаво, про домовленість з США про вступ в НАТО в плані перемоги Зеленського вже висловлювався політолог Володимир Фесенко.

"Я думаю, що пункт "на період після війни" — це саме про НАТО. Тому що це для нас буде після завершення нинішньої війни ключова гарантія безпеки. П’ята стаття НАТО, входження до цього Альянсу — гарантують безпеку, оскільки на жодну країну блоку Росія ніколи не нападала і не наважувалася це зробити, бо розуміє — навряд чи може протистояти Альянсу за всіх своїх ядерних амбіцій", — зазначив політолог в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Які пункти включає "план перемоги" Зеленського

Своєю чергою видання The Times опублікувало чотири ключові пункти плану перемоги Зеленського:

запит на західні гарантії безпеки, схожі з пактом про взаємну оборону, укладеним у рамках членства в НАТО; продовження операції України в Курській області Росії з метою отримання територіального козиря; запит на "конкретні" сучасні види озброєння; міжнародна фінансова допомога для української економіки.

Українська "Формула миру" / Инфографика: Главред

Візит Зеленського до США та план перемоги

Як відомо, 23 вересня президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до США разом з першою леді Оленою Зеленською - Главред розповів про перші подробиці.

Повідомляється, що Зеленський у США зустрінеться з Гарріс і Трампом - президент хоче представити мирний план України.

Нещодавно у Зеленського вперше розповіли деталі про "план перемоги" України. Саме він може змусити Росію сісти під примусом за стіл переговорів.

План перемоги включає чотири основні пункти і ще один, який буде потрібен Україні після війни, заявив президент Володимир Зеленський. Президент особисто представить "План перемоги України" Джо Байдену, Конгресу та країнам-партнерам.

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