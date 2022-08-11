'Брехати її навчили бідні батьки': як Симоньян перетворилась у головний 'рупор' Кремля

Маргарита Симоньян стала головною пропагандисткою Кремля / скріншот відео

Відома російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яку можна вважати одним з найголовніших "рупорів" Кремля, насправді постійно прагне до більшого через "травму бідності", яка тягнеться за нею ще з дитинства. Через це вона постійно готова виправдовувати війну та жорстокий геноцид українців, який влаштовує російський диктатор Володимир Путін. Про це заявила психолог Олена Шершньова.

Симоньян зростала у жахливих умовах, через сильний брак коштів її батьки не могли придбати навіть ліки. До 15 років вона з молодшою сестрою жили в будинку, де не було унітазу та лазили щурі.

Підлітком вона змогла полетіти в США за обміном і прожила у великому будинку американської сім'ї цілий рік. Саме повернення у жахливі домашні умови могло стати ключовою макротравмою, через яку Симоньян тепер поводить себе аморально.

"Травма бідності призводить до того, що гроші стають головною ціллю і пріорітетом", – додала експерт.

Слід зазначити, що брехати задля власної вигоди її навчили самі ж батьки, які обдурили владу, щоб отримати квартиру.

Маргарита Симоньян стала головною пропагандисткою Кремля / скріншот відео

Маргарита Симоньян стала головною пропагандисткою Кремля / скріншот відео

Вперше Симоньян перетворилася у "рупор" Кремля ще у вересні 2004 року, коли відправилась на місце теракту у Беслані. Тоді вона почала передавати брехливі новини та діяла за "методичкою Кремля". Вона розповіла про те, що терористи захопили 300 заручників та не висували вимог до Путіна, однак насправді кількість заручників перевищила 1100 людей.

Маргарита Симоньян стала головною пропагандисткою Кремля / скріншот відео

Після цього "репортажу" вона очолила пропагандистський телеканал Russia Today. Тепер мама трьох дітей спокійно поширює брехню про "спецоперацію" в Україні, під час якої гине величезна кількість мирного населення та дітей.

Нагадаємо, раніше пропагандистка Маргарита Симоньян почала обурюватися, що шоумен Максим Галкін почав говорити правду про вторгнення Росії в Україну.

В ефірі пропагандистського російського телеканалу вона назвала гумориста лицеміром, зрадником і висловилася про його особисте життя.

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