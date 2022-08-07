Якщо Симоньян вкусить гадюка, то через дві години змія помре: Галкін "проїхався" по пропагандистці

До слова, раніше Симоньян намагалася зганьбити Галкіна і стверджувала ‒ мовляв, він гей, на легендарній співачці Аллі Пугачовій для відводу очей.
Відомий російський шоумен-опозиціонер Максим Галкін на своєму виступі в Юрмалі (Латвія) розповів зі сцени злий жарт про топову російську пропагадндистку ‒ Маргариту Симоньян. Про це повідомляє Telegram-канал Божена.
"Якщо Симоньян в лісі вкусить гадюка, то вона через дві години помре. А Симоньян піде далі", - сказав комік під сміх глядачів.
До слова, раніше Симоньян намагалася зганьбити Галкіна і стверджувала ‒ мовляв, він закоренілий гей, на легендарній співачці Аллі Пугачовій для відводу очей.
Нагадаємо, раніше Максим Галкін одним з перших серед російських знаменитостей прокоментував війну в Україні. Через підтримку нашої країни гуморист потрапив до списку заборонених артистів в Росії, його концерти скасовують і хочуть позбавити нагород і звань.
Також з Галкіним стали в масовому порядку розривати рекламні контракти.
Крім того, його звільнили з Першого каналу, де шоумен працював останні п'ять років ведучим програми "Сьогодні ввечері".
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