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Якщо Симоньян вкусить гадюка, то через дві години змія помре: Галкін "проїхався" по пропагандистці

7 серпня 2022, 17:07

До слова, раніше Симоньян намагалася зганьбити Галкіна і стверджувала ‒ мовляв, він гей, на легендарній співачці Аллі Пугачовій для відводу очей.

Галкін
Максим Галкін / колаж УНІАН та скріншот з відео

Відомий російський шоумен-опозиціонер Максим Галкін на своєму виступі в Юрмалі (Латвія) розповів зі сцени злий жарт про топову російську пропагадндистку ‒ Маргариту Симоньян. Про це повідомляє Telegram-канал Божена.

"Якщо Симоньян в лісі вкусить гадюка, то вона через дві години помре. А Симоньян піде далі", - сказав комік під сміх глядачів.

До слова, раніше Симоньян намагалася зганьбити Галкіна і стверджувала ‒ мовляв, він закоренілий гей, на легендарній співачці Аллі Пугачовій для відводу очей.

Нагадаємо, раніше Максим Галкін одним з перших серед російських знаменитостей прокоментував війну в Україні. Через підтримку нашої країни гуморист потрапив до списку заборонених артистів в Росії, його концерти скасовують і хочуть позбавити нагород і звань.

Також з Галкіним стали в масовому порядку розривати рекламні контракти.

Крім того, його звільнили з Першого каналу, де шоумен працював останні п'ять років ведучим програми "Сьогодні ввечері".

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Автор: Єгор Бунін
Максим Галкин Маргарита Симонян
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