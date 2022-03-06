Netflix призупинив роботу в Росії

Стрімінговий сервіс Netflix призупинив роботу в Росії через війну в Україні, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Netflix призупинив роботу в Росії на знак протесту проти повномасштабного вторгнення країни в Україну", - написав Федоров.

Раніше Netflix відмовився транслювати 20 російських федеральних каналів.

Вторгнення Росії в Україну

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський прокоментував проведення переговорів з Росією щодо війни в Україні. За його словами, сенс є в будь-яких переговорах

До того Зеленський закликав Захід принаймні надати Україні літаки якщо вони не хочуть закрити небо над Україною. Адже якщо Росія вторгнеться в одну державу, вона буде воювати з усім Північноатлантичним альянсом.

Також повідомлялося, що Україну запросили взяти участь у міністерській зустрічі НАТО 4 березня, присвяченій загрозам, пов'язаним з російською агресією. Глава МЗС України Дмитро Кулеба підкреслив, що проситиме союзників надати Україні нові системи протиповітряної оборони, здатні відбивати ракетні та інші повітряні атаки агресора.

Читайте також: