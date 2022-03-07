Немає жодних ознак того, що російські окупанти готові до штурму Києва - Дуда

Анджей Дуда / president.gov.ua

Президент Польщі Анджей Дуда провів переговори зі своїми українським колегою Володимиром Зеленським. За його словами, немає жодних ознак готовності російських окупантів до штурму Києва.

"Президент України Володимир Зеленський розповів мені, що під Києвом постійно накопичувалися російські війська і техніка. Але немає жодних ознак ентузіазму або готовності до штурму. З іншого боку, захисники готові до бою і у них велика мотивація дати відсіч ворогові", - написав Дуда у Twitter.

Президент Польщі закликав підтримати Україну.

Як повідомляв Главред, раніше Дуда говорив, що Польща не вступатиме у війну Россі проти України.

За його словами, не потрібно слухати інформацію про те, що Польща нібито хоче взяти участь у війні, а також відправляти польських солдатів або бойову техніку на війну.

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