Війна в Україні: Зеленський присвоїв шести містам звання Місто-герой

В Україні з'явилися нові міста-Герої / Фото instagram.com/zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський надав статус міст-Героїв тим містам, які найбільше постраждали від російської навали, йдеться у відеозверненні 6 березня.

"Наші герої, наші міста-Герої, я вирішив відзначити спеціальним званням. Як це вже було. Коли перемогли іншу навалу, але схожу навалу. Інше вторгнення, але не менш жорстоке вторгнення", - зазначив Зеленський.

Містами-героями стануть:

Харків;

Чернігів;

Маріуполь;

Херсон;

Гостомель;

Волноваха.

Також президент Зеленський нагородив орденами голів Харківської, Миколаївської, Донецької, Луганської, Чернігівської, Сумської областей, а також мерів Харкова, Миколаєва, Чернігова, Сум, Херсона, Мелітополя і Нової Каховки.

Орден Богдана Хмельницького:

Олег Синегубов, голова Харківської ОДА;

Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА;

Павло Кириленко, голова Донецької ОДА;

Сергій Гайдай, голова Луганської ОДА;

В'ячеслав Чаус, голова Чернігівської ОДА;

Дмитро Живицький, голова Сумської ОДА.

Орден Мужності:

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Ігор Терехов, мер Харкова;

Олександр Сенкевич, мер Миколаєва

Владислав Атрошенко, мер Чернігова;

Олександр Лисенко, мер Сум

Ігор Колихаєв, мер Херсона;

Іван Федоров, мер Мелітополя;

Володимир Коваленко, мер Нової Каховки.

Вторгнення Росії в Україну

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський прокоментував проведення переговорів з Росією щодо війни в Україні. За його словами, сенс є в будь-яких переговорах

До того Зеленський закликав Захід принаймні надати Україні літаки якщо вони не хочуть закрити небо над Україною. Адже якщо Росія вторгнеться в одну державу, вона буде воювати з усім Північноатлантичним альянсом.

Також повідомлялося, що Україну запросили взяти участь у міністерській зустрічі НАТО 4 березня, присвяченій загрозам, пов'язаним з російською агресією. Глава МЗС України Дмитро Кулеба підкреслив, що проситиме союзників надати Україні нові системи протиповітряної оборони, здатні відбивати ракетні та інші повітряні атаки агресора.

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