Війна в Україні: Зеленський присвоїв шести містам звання Місто-герой

Президент Володимир Зеленський надав статус міст-героїв тим містам, які найбільше постраждали від російської навали.
Президент Володимир Зеленський надав статус міст-Героїв тим містам, які найбільше постраждали від російської навали, йдеться у відеозверненні 6 березня.
"Наші герої, наші міста-Герої, я вирішив відзначити спеціальним званням. Як це вже було. Коли перемогли іншу навалу, але схожу навалу. Інше вторгнення, але не менш жорстоке вторгнення", - зазначив Зеленський.
Містами-героями стануть:
- Харків;
- Чернігів;
- Маріуполь;
- Херсон;
- Гостомель;
- Волноваха.
Також президент Зеленський нагородив орденами голів Харківської, Миколаївської, Донецької, Луганської, Чернігівської, Сумської областей, а також мерів Харкова, Миколаєва, Чернігова, Сум, Херсона, Мелітополя і Нової Каховки.
Орден Богдана Хмельницького:
- Олег Синегубов, голова Харківської ОДА;
- Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА;
- Павло Кириленко, голова Донецької ОДА;
- Сергій Гайдай, голова Луганської ОДА;
- В'ячеслав Чаус, голова Чернігівської ОДА;
- Дмитро Живицький, голова Сумської ОДА.
Орден Мужності:
- Ігор Терехов, мер Харкова;
- Олександр Сенкевич, мер Миколаєва
- Владислав Атрошенко, мер Чернігова;
- Олександр Лисенко, мер Сум
- Ігор Колихаєв, мер Херсона;
- Іван Федоров, мер Мелітополя;
- Володимир Коваленко, мер Нової Каховки.
Вторгнення Росії в Україну
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський прокоментував проведення переговорів з Росією щодо війни в Україні. За його словами, сенс є в будь-яких переговорах
До того Зеленський закликав Захід принаймні надати Україні літаки якщо вони не хочуть закрити небо над Україною. Адже якщо Росія вторгнеться в одну державу, вона буде воювати з усім Північноатлантичним альянсом.
Також повідомлялося, що Україну запросили взяти участь у міністерській зустрічі НАТО 4 березня, присвяченій загрозам, пов'язаним з російською агресією. Глава МЗС України Дмитро Кулеба підкреслив, що проситиме союзників надати Україні нові системи протиповітряної оборони, здатні відбивати ракетні та інші повітряні атаки агресора.
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