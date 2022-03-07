У Німеччині пояснили відмову НАТО закривати небо над Україною

Анналена Бербок / Reuters

НАТО не піде на закриття повітряного простору над Україною, адже це означатиме вступ у військовий конфлікт з Росією, що поставить під загрозу життя мільйонів європейців.

З такою заявою виступила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок в ефірі німецького телеканалу ARD, пише Укрінформ.

"Це означало б, що літаки НАТО будуть обстрілювати російські літаки, це означало б пряму участь НАТО в конфлікті... у нас є відповідальність за захист власного населення", - заявила Бербок.

Вона зазначила, що блок несе відповідальність за життя мільйонів європейців і не може ризикувати, щоб путінська війна в Україні перекинулася на інші країни і перетворилася на третю світову - так що "треба зберігати холодну голову".

При цьому міністр зазначила, що закиди Президента України Володимира Зеленського "ранять прямо в серце".

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Глава МЗС ФРН сказала, що події останніх днів показали - для Путіна не існує "червоних ліній", тому НАТО має посилити свої східні кордони, щоб захистити союзників. Вона додала, що Німеччина підтримує передачу Польщею Україні літаків радянського зразка (на що Варшава вже не погодилася).

читайте такожНа завтра Росія офіційно анонсувала обстріл-ЗеленськийТакож Бербок висловила впевненість у тому, що введення західних санкцій і постачання зброї дадуть належний ефект, тиск на російське керівництво зростає.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба звернувся до західних країн із закликом про негайне закриття повітряного простору над Україною у зв'язку з військовою агресією Росії.

Також ми писали, що президент Франції Еммануель Макрон провів 6 березня телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Він висловив свою стурбованість ризиками для ядерної безпеки, і закликав Путіна зупинити військові дії.

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