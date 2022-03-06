На завтра Росія офіційно анонсувала обстріл України - Зеленський

Володимир Зеленський / скріншот

Росія анонсувала авіаудари по Україні 7 березня. Однак жоден світовий лідер цього офіційно не прокоментував.

Про це у своєму вечірньому зверненні 6 березня заявив президент України Володимир Зеленський.

Країна-агресор анонсувала обстріли по підприємствах оборонного комплексу.

Як зазначив Зеленський, вони розташовані прямо в українських містах, а навколо них живуть звичайні люди.

"Це - вбивство, свідоме вбивство. І я не почув сьогодні реакції ні від одного лідера світу, ні від одного західного політика. Реакції на цей анонс", - підкреслив Зеленський.

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Як підкреслив президент, ворог анонсує обстріли, бо відчуває свою безкарність. Західні лідери просто "розчинилися" на цей вечір.

"Сподіваюся, що хоч завтра ви це помітите, відреагуєте, що-небудь скажете", – звернувся український президент до світових лідерів.

Війна в Україну 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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