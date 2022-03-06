На завтра Росія офіційно анонсувала обстріл України - Зеленський

Як підкреслив президент, ворог анонсує обстріли, бо відчуває свою безкарність.
Росія анонсувала авіаудари по Україні 7 березня. Однак жоден світовий лідер цього офіційно не прокоментував.
Про це у своєму вечірньому зверненні 6 березня заявив президент України Володимир Зеленський.
Країна-агресор анонсувала обстріли по підприємствах оборонного комплексу.
Як зазначив Зеленський, вони розташовані прямо в українських містах, а навколо них живуть звичайні люди.
"Це - вбивство, свідоме вбивство. І я не почув сьогодні реакції ні від одного лідера світу, ні від одного західного політика. Реакції на цей анонс", - підкреслив Зеленський.
Як підкреслив президент, ворог анонсує обстріли, бо відчуває свою безкарність. Західні лідери просто "розчинилися" на цей вечір.
"Сподіваюся, що хоч завтра ви це помітите, відреагуєте, що-небудь скажете", – звернувся український президент до світових лідерів.
Війна в Україну 2022
Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.
Читайте також:
- У Харківській ВЦА розповіли про втрати окупантів: літаки, бензовози і "Тигр"
- "Вперед у минуле": Федоров закликав заблокувати в Росії Azure, Skype і GitHub
- Макрон терміново подзвонив Зеленському після розмови з Путіним