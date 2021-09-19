Немає імунітету: діти в усьому світі масово заражаються респіраторним вірусом

Діти в усьому світі заражаються респіраторним вірусом / Reuters

У США, Швейцарії, Японії та Великобританії лікарі зафіксували випадки масового зараження маловідомим респіраторно-синцитіальним вірусом серед дітей.

Як заявив очільник відділення дитячих інфекційних захворювань в одній з лікарень Нью-Йорка в США Рабіа Ага, випадки зараження дітей новим вірусом сталися ще в квітні на тлі пандемії COVID-19, яка вплинула на поширення респіраторних синцитіальних вірусів. Через карантинні заходи діти не виробили імунітет проти вірусу, повідомляє BBC News.

Відзначається, що сплеск захворюваності RSV серед немовлят і дітей стався після того, як коронавірусні заходи були ослаблені.

Респіраторно-синцитіальний вірус людини - вид вірусів, що викликає інфекції дихальних шляхів.

У США до 60% немовлят заражаються респіраторно-синцитіальним вірусом під час першого епідемічного сезону, і практично всі діти переносять інфекцію до віку двох-трьох років.

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Серед всіх інфікованих цим вірусом лише у 2-3% виникає капілярний бронхіт і є показання до госпіталізації. Деякі новонароджені можуть бути інфіковані кілька разів навіть в період одного епідемічного сезону. Важкі інфекції значно частіше зустрічаються серед літніх людей.

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили про можливість вакцинації дітей від COVID-19. Однак у ВООЗ запевнили, що діти не входять до групи людей, яким потрібно робити щеплення насамперед. Водночас потрібні докази для того, щоб з'явилися загальні рекомендації щодо щеплень дітям.

Читайте такжеУ МОЗ розповіли, з якими симптомами дітям заборонено ходити до школиВ ЄС схвалили вакцинацію дітей віком від 12 до 19 років від COVID-19 американським препаратом Moderna. Під час одного з досліджень науковці встановили, що вироблення антитіл, а також побічні ефекти у цієї групи можна порівняти з даними групи у віці від 18 до 25 років.