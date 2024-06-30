Необхідність деколонізації РФ: в ОБСЄ прийняли важливу резолюцію щодо Росії

Парламентська асамблея Організації з безпеки і співробітництва в Європі ухвалила резолюцію з визнанням дій Росії геноцидом українського народу.

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ПА ОБСЄ визнала агресію Росії на території України актом геноциду народу України / Колаж: Главред, фото: flickr, Павло Фролов

Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила резолюцію із засудженням 10-річної збройної агресії Росії проти України, якою визнала дії воєнно-політичного керівництва РФ та її ЗС під час повномасштабного вторгнення геноцидом українського народу.

Про це повідомив член парламентської делегації Павло Фролов у Telegram. За його словами ця резолюція визначає деколонізацію Росії як необхідну передумову для встановлення міцного миру.

"Резолюція, зокрема, закликає створити Спецтрибунал для притягнення до відповідальності РФ за злочини, скоєні під час агресивної війни проти України, провести на міжнародному та національному рівнях розслідування масових звірств, убивств, зґвалтувань", - пояснив Фролов. відео дня

Окрім цього у резолюції йде мова про докладання зусиль для деокупації Криму та усіх тимчасово окупованих територій України через підтримку Формули миру та Кримської платформи.

Також говориться про необхідність швидкого запуску механізму використання заморожених російських активів для застосування їх на користь України та заборону імпорту російського зрідженого газу до Євросоюзу, реекспорт та транзит через порти ЄС.

Хто такий Павло Фролов? Павло Фролов - головний консультант Апарату Верховної Ради України. Народний депутат України IX скликання від провладної партії Слуга народу. Член Комітету ВРУ з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України, голова підкомітету з питань Регламенту ВРК, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі, пише Вікіпедія.

Рішення Заходу у відповідь на агресію Росії

Нагадаємо, напередодні у ЄС заявили, що виділять першу частину із 2,5 млрд євро на підтримку України із доходів від заморожених активів РФ.

Раніше лідери країн G7 погодили надання Україні кредитів на суму $50 млрд із використанням відсотків з російських суверенних активів, заморожених після вторгнення РФ в 2022 році.

Німеччина також заявила про готовність використовувати доходи від заморожених російських активів для військової допомоги Україні.

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