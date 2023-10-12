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ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українського народу

Андрій Ганчук
12 жовтня 2023, 21:11 оновлено 12 жовтня, 21:15
На країну-агресора Російську Федерацію очікує невідворотне покарання за всі злочини, які вона скоїла, сказав президент України Володимир Зеленський.
Голодомор
Резолюція ПАРЄ - визнання історичної справедливості, - Зеленський / УНІАН

Парламентська асамблея Ради Європи визнала Голодомор 1932-1933 років актом геноциду українського народу. Історичне рішення підтримали 73 члени організації.

Як повідомила глава Постійної делегації України в ПАРЄ Марія Мезенцева у своєму Facebook, результати голосування свідчать про історичну справедливість.

"Відновлення історичної справедливості! ПАРЄ визнало Голодомор - Геноцидом українського народу!" - сказала парламентарій.

відео дня

Відомо, що резолюцію на підтримку України проголосували 73 голосами. Один голос "проти".

Реакція президента Зеленського

Український гарант Володимир Зеленський у соціальній мережі Х написав, що голосування - відновлення історичної справедливості і сигнал, згідно з яким Москва відповість за минулі і нинішні злочини.

"Відновлення історичної справедливості і пам'яті жертв Голодомору посилає чіткий сигнал: справедливе покарання за всі минулі і нинішні злочини Москви неминуче", - написав Зеленський і висловив подяку за ухвалення резолюції.

Реакція МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також подякував за голосування ПАРЄ і сказав, що заклик до парламентів країн ухвалити аналогічне рішення є правильним посилом.

"Важливо, що ПАРЄ також закликала всі парламенти держав-членів Ради Європи та інші парламенти наслідувати цей приклад. Це правильно з моральної, історичної та політичної точок зору", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Голодомор

У листопаді минулого Німеччина визнала Голодомор геноцидом українського народу. Резолюцію ухвалили більшістю голосів. Пізніше визнала Голодомор геноцидом і Румунія.

Європарламент визнав Голодомор геноцидом українського народу 15 грудня 2022 року. Європейські парламентарі засудили злочини радянського режиму проти українців у 1932-1933 роках.

Словенія визнала Голодомор геноцидом українського народу 23 травня 2023 року. Словенські парламентарі засудили злочини проти українців і спроби спотворити історичні факти.

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Володимир Зеленський ПАРЄ Голодомор Дмитро Кулеба війна Росії та України
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