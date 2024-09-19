Неприпустимо і цинічно: в Криму проїхались по Польщі після заяв про півострів

Крим – це тимчасово окупована території України і першим кроком до встановлення миру має бути виведення російських окупаційних військ з території півострова.

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У Меджлісі відреагували на слова Сікорського / Колаж: Главред, скріншот, фото ua.depositphotos.com

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський натякнув, що задля припинення війни Росії проти України, Україна має поступитися Кримом.

Меджліс кримськотатарського народу вважає подібні заяви такими, що не відповідають ані національним інтересам України, ані правам та інтересам корінного кримськотатарського народу України, про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Згідно з національним законодавством України та міжнародним правом "законними жителями" Криму є виключно громадяни України та особи, які в законний спосіб оформили своє постійне або тимчасове перебування на українській території, що підтверджується у встановленому українським законодавством порядку", - заявив голова голова Меджлісу кримськотатарського народу. відео дня

Рефат Чубаров переконаний, що будь-які інші спроби встановлення законності проживання людини в українському Криму не потрібні та недоцільні. За його словами, Меджліс кримськотатарського народу вважає подібні заяви неприпустимими та цинічними.

"Ми впевнені, що будь-які пропозиції щодо вирішення питання припинення війни Росії проти України, досягнення миру в Україні, відновлення її територіальної цілісності, відновлення порушених прав і свобод українських громадян на окупованих територіях має відбуватися на основі національного законодавства України та міжнародного права", - сказав голова Меджлісу.

Хто такий Рефат Чубаров? Рефат Чубаров - кримськотатарський та український політичний і громадський діяч. У період з 1995 по 1998 рік обіймав посаду заступника Верховної ради АР Крим. Обирався народним депутатом України в 1998-2007 і 2015-2019 роках. З 2009 року - президент Всесвітнього конгресу кримських татар. У листопаді 2013 року став головою Меджлісу кримськотатарського народу, пише Вікіпедія.

Як підкреслив голова Меджлісу кримськотатарського народу, Крим – це тимчасово окупована території України і першим кроком до встановлення миру має бути виведення російських окупаційних військ з території півострова.

"Обговорення будь-яких питань майбутнього Криму має відбуватися лише за участю та згодою Української держави та корінного кримськотатарського народу", - підсумував Рефат Чубаров.

Кримський міст-що відомо/ Инфографика: Главред

Питання Криму — що пропонував Сікорський і реакція України

Як відомо, у Польщі хочуть "передати" Крим, але не Україні. Глава польського зовнішньополітичного відомства не відкидає, що Крим можуть передати під мандат ООН і там можливе проведення нового референдуму.

До речі, в ОП вже зробили заяву на тлі "пропозиції" глави МЗС Польщі "передати" Крим. Україна неодноразово заявляла, що не відмовиться від Криму.

Нещодавно в ВМС зацікавили сценарієм звільнення Криму. Для деокупації півострова потрібно знищити Керченський міст, бо це є елемент логістики, а вся військова логістика росіян має бути знищена для перемоги.

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