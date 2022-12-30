'Нема чого гріха таїти': у Кремлі дали незграбне пояснення, чому Путін не спілкується з пресою

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що лідеру країни-агресора РФ заважає пандемія коронавірусу.

Пєсков пояснив, чому Путін відмовляється спілкуватися з пресою / kremlin.ru

Російський диктатор Володимир Путін дедалі більше ізолюється від людей. Він практично не спілкується з пресою, навіть вперше відмінив свою щорічну пресконференцію. У Кремлі пояснюють це тим, що Путіну заважає пандемія коронавірусу.

Відповідну заяву озвучив рупор Кремля Дмитро Пєсков у коментарі для росЗМІ. За його словами, у Росії відбуваються "процеси мутації вірусів, хвилі грипу різних штамів", а здоров' я глави Кремля – це "питання державної безпеки".

"Чесно кажучи, навряд чи воно (спілкування Путіна з пресою, – Главред) буде зовсім таким же, як було до пандемії, в найближому майбутньому. Тут нема чого гріха таїти. Ви бачите, які зараз процеси мутації вірусів, які хвилі грипу різних штамів. Це все зобов'язує тих, хто відповідає за безпеку президента і за його здоров'я, вживати запобіжних заходів. Тому що в таких умовах здоров'я президента – це питання державної безпеки", - заявив Пєсков.

Він додав, що якщо "хвилі йтимуть у нижню точку", можна буде у "вільнішому режимі спілкуватися".

Путін скасував щорічні заходи та зустрічі

Російський диктатор Володимир Путін вперше з 2012 року скасував свою щорічну пресконференцію. Про це повідомив речник президента РФ Дмитро Пєсков. Проведення традиційного великого новорічного прийому в Кремлі цього року також не планується.

Пізніше у розвідці Великої Британії повідомили, що такий крок російського диктатора може вказувати на те, що він боїться відповідати на запитання, пов’язані з війною Росії проти України. За даними розвідників, у Кремлі зростає занепокоєння через те, що в Росії поширюються антивоєнні настрої.

Окрім того, Путін нещодавно відмовився від офіційної поїздки до Пскова, де планував відвідати завод "Титан-полімер". Також планувалася зустріч з губернатором Псковської області Михайлом Ведерніковим. Журналісти не виключають, що стан здоров'я Путіна залишає бажати кращого. Окрім того, російський диктатор може боятися замаху на себе.

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