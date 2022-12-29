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"Передав мавпі гранату": Піонтковський назвав справжню причину візиту Путіна до Білорусі

29 грудня 2022, 20:33
За словами російського опозиціонера, Путін створив для себе можливість під фальшивим прапором.
Владимир Путин, Александр Лукашенко
Піонтковський назвав справжню мету візиту Путіна до Білорусі / сайт Кремля

Російський диктатор Володимир Путін їздив до Мінська для того, аби втягнути самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка у ядерний шантаж. Таку думку висловив російський опозиційний публіцист із США Андрій Піонтковський.

"Українці вигадали гарне слово "петляє" про політику Лукашенка. Він так і петляє років 30. Він пропетляв і цього разу. Путін домігся від нього двох цілей. Перша – вони оголосили про білорусько-російські військові маневри на початку лютого 2023 року. Ми пам'ятаємо, що були такі самі маневри у лютому 2022-го. А друга річ – абсолютно екзотична", - розповів Піонтковський в інтерв'ю виданню "Гордон".

Він вважає, що ця "екзотична" мета – втягування Лукашенка в ядерний шантаж. На думку політолога, тригодинне обговорення нібито економічних питань задумали "заради двох слів".

"Це слова "спеціальні боєприпаси". Отже, білоруські пілоти тепер водитимуть літаки зі спеціальними боєприпасами. Тобто з ядерною зброєю. Ось що вони хотіли сказати. Ми вже говорили, що ядерний шантаж Путіна провалився, і йому дуже твердо і конкретно пояснили, що його вб'ють. То він вирішив знову шантажувати Захід, але з-за спини Лукашенка", - каже Піонтковський.

За словами експерта, саме тому Путін натякнув, що у Білорусі тепер є ядерна зброя. А щоб посилити це враження, глава Кремля сказав про передавання "Іскандерів", не уточнюючи, з якими зарядами. Водночас сам Лукашенко, м'яко кажучи, не в захваті від такої ролі.

"Іскандери" можуть носити і ядерні заряди. Путін для себе створив можливість, як то кажуть, під фальшивим прапором. Якщо він уже знає, що його вб'ють за ядерний удар, але хоче полякати Захід: може, з Білорусі вилетить якийсь ядерний снаряд, який вдарить по цілі в Україні чи країні НАТО, а Путін скаже, що він ні до чого. Це може здатися смішним, наївним, але це серйозно. Заради цього він приїжджав у Білорусь: щоб продовжити ядерний шантаж, дати зрозуміти, що він передав гранату мавпі, передав ядерну зброю Лукашенку", - додав політолог.

Ядерна шантаж з боку РФ

Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, світ продемонструє моментальну реакцію. На Росію в такому випадку в короткостроковій перспективі очікує крах. Путіна про це вже попередили.

Нещодавно український дипломат Володимир Єльченко повідомив, що Сполучені Штати Америки мають інструменти та можливості, щоб фізично усунути російського диктатора Володимира Путіна. Це станеться, якщо глава Кремля вирішить застосувати проти Україну тактичну ядерну зброю.

Як пояснив експерт з питань енергетики Михайло Гончар, Росії не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України. "По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", - зазначив він.

Більше новин про ядерний шантаж з боку РФ:

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