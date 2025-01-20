"Не закінчиться завтра". Макрон дав тривожний прогноз щодо війни в Україні

Нові загрози змушують Францію адаптуватися, наголосив Еммануель Макрон.

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Еммануель Макрон оголосив про план "мобілізації" / Колаж: Главред, Фото: lrt.lt, Facebook/armee2terre

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Після професійної армії французам слід мобілізувати резерв

Україні потрібно дати можливість вистояти для переговорів з позиції сили

Не може бути миру і безпеки в Європі без європейців

У Франції оголосять "мобілізацію" більшої кількості молодих добровольців, які будуть спрямовані на підтримку французької армії, заявив президент Еммануель Макрон.

"Давайте не будемо вводити себе в оману, конфлікт в Україні не закінчиться завтра або післязавтра", - цитує французького президента Le Monde.

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За його словами, нові загрози змушують Францію адаптуватися. При цьому він також закликав до "європейського стратегічного пробудження".

"Виклик сьогодні полягає в тому, щоб дати Україні можливість вистояти і вступити в будь-які майбутні переговори з позиції сили. Завдання завтра, коли бойові дії припиняться, полягатиме в тому, щоб дати Україні гарантії проти будь-якого повернення до війни на її території, а також гарантії нашої власної безпеки", - зазначив французький лідер.

Макрон додав, що не може бути миру і безпеки в Європі без європейців і без того, щоб про це домовлялися європейці.

Він пояснив, що після професійної армії французам слід мобілізувати професійний резерв, щоб забезпечити підтримку та підкріплення.

Що відомо про план "мобілізації" у Франції

Макрон звернувся до уряду і штабу збройних сил із проханням надати до травня пропозиції, щоб "дати можливість молодим добровольцям навчатися у збройних силах і зміцнювати їхні лави".

"Ми повинні будемо краще виявляти добровольців, тренувати їх і бути здатними мобілізувати їх, коли настане час, посилити армії на материковій Франції або в інших місцях", - підкреслив він.

Раніше французький президент Еммануель Макрон не виключив відправлення військових країн Заходу в Україну. "Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все", - заявив Макрон.

Пізніше Макрон сказав, що Париж може відправити свої війська в Україну вже в найближчий рік. Зокрема, військових планують відправити в Одесу.

Як повідомляв Главред, колишній посол США в НАТО Іво Даалдер заявив, що французький Генштаб звернувся до своїх колег з НАТО з листом про формування коаліції з відправки в Україну військ ще за кілька тижнів до відповідної пропозиції Еммануеля Макрона.

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Що передбачає ініціатива Макрона щодо миротворчої місії в Україні Президент Франції Еммануель Макрон висловив ідею розгорнути європейські війська для забезпечення дотримання режиму припинення вогню та гарантування безпеки в разі досягнення мирної угоди між Україною та Росією. Ця пропозиція обговорюється на рівні Європейського Союзу та передбачає участь країн-членів у формуванні миротворчого контингенту.

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