"Не закінчиться завтра". Макрон дав тривожний прогноз щодо війни в Україні

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- Після професійної армії французам слід мобілізувати резерв
- Україні потрібно дати можливість вистояти для переговорів з позиції сили
- Не може бути миру і безпеки в Європі без європейців
У Франції оголосять "мобілізацію" більшої кількості молодих добровольців, які будуть спрямовані на підтримку французької армії, заявив президент Еммануель Макрон.
"Давайте не будемо вводити себе в оману, конфлікт в Україні не закінчиться завтра або післязавтра", - цитує французького президента Le Monde.
За його словами, нові загрози змушують Францію адаптуватися. При цьому він також закликав до "європейського стратегічного пробудження".
"Виклик сьогодні полягає в тому, щоб дати Україні можливість вистояти і вступити в будь-які майбутні переговори з позиції сили. Завдання завтра, коли бойові дії припиняться, полягатиме в тому, щоб дати Україні гарантії проти будь-якого повернення до війни на її території, а також гарантії нашої власної безпеки", - зазначив французький лідер.
Макрон додав, що не може бути миру і безпеки в Європі без європейців і без того, щоб про це домовлялися європейці.
Він пояснив, що після професійної армії французам слід мобілізувати професійний резерв, щоб забезпечити підтримку та підкріплення.
Що відомо про план "мобілізації" у Франції
Макрон звернувся до уряду і штабу збройних сил із проханням надати до травня пропозиції, щоб "дати можливість молодим добровольцям навчатися у збройних силах і зміцнювати їхні лави".
"Ми повинні будемо краще виявляти добровольців, тренувати їх і бути здатними мобілізувати їх, коли настане час, посилити армії на материковій Франції або в інших місцях", - підкреслив він.
Раніше французький президент Еммануель Макрон не виключив відправлення військових країн Заходу в Україну. "Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все", - заявив Макрон.
Пізніше Макрон сказав, що Париж може відправити свої війська в Україну вже в найближчий рік. Зокрема, військових планують відправити в Одесу.
Як повідомляв Главред, колишній посол США в НАТО Іво Даалдер заявив, що французький Генштаб звернувся до своїх колег з НАТО з листом про формування коаліції з відправки в Україну військ ще за кілька тижнів до відповідної пропозиції Еммануеля Макрона.
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Що передбачає ініціатива Макрона щодо миротворчої місії в Україні
Президент Франції Еммануель Макрон висловив ідею розгорнути європейські війська для забезпечення дотримання режиму припинення вогню та гарантування безпеки в разі досягнення мирної угоди між Україною та Росією.
Ця пропозиція обговорюється на рівні Європейського Союзу та передбачає участь країн-членів у формуванні миротворчого контингенту.
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