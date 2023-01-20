"Війна у центрі Москви": є кілька сценаріїв розвитку подій в РФ після її поразки – генерал Маломуж

За владу в РФ можуть боротися різні сили, найбільше шансів у силовиків. Також Путіна може скинути коаліція, яка далі піде на переговори із Заходом та Україною.

Є кілька сценаріїв розвитку подій в РФ після поразки Росії, каже генерал Маломуж/ УНІАН, Главред, скрін

Після програшу Росією війни є кілька сценаріїв розвитку подій в РФ. До влади може прийти коаліція, яка політично або фізично усуне російського диктатора Володимира Путіна, а потім вестиме переговори із Заходом та Україною. Ці люди можуть обговорювати вихід РФ з війни зі сплатою компенсацій Україні.

Ця коаліція може запропонувати як аргумент для Заходу те, що вона контролюватиме ядерний потенціал Російської Федерації під час перехідного періоду в РФ. Захід може підтримати такий процес. Про це сказав колишній очільник Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж під час чату на Главреді.

"Тож до влади в Росії цілком може прийти об’єднана коаліція, наприклад, спецслужб і силовиків, а також таких політиків, як мер Москви Собянін та прем’єр Мішустін. У такому випадку той же Пригожин опиниться десь в стороні", – зазначає Маломуж.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Проте можливий також варіант, що Пригожин і Кадиров намагатимуться силою захопити владу. Проте як одного, так і іншого не сприймає російська армія. Тому Пригожину або доведеться йти у коаліцію з силовиками, або починати в РФ масові протести і силове протистояння опозиції, військовим та цивільним. Та в регіонах тримати ситуацію йому буде важко, адже в нього немає мережі по усій Росії, є лише осередки в Москві та Санкт-Петербурзі.

"Тому шансів у нього (Пригожина – ред.) небагато. Принаймні на даний момент є більш потужні сили, які контролюють ситуацію як у російській державі, так і в силових структурах: ФСБ, Росгвардії, службі безпеки Путіна, трьох розвідках. Це дуже потужні сили, де Пригожину нема чого робити, тим більше, якщо об’єднуватимуться люди з міноборони та впливові політики", – зазначає Маломуж.

Раніше президент України Володимир Зеленський висловив невпевненість у тому, що російський диктатор Володимир Путін ще живий. Про це він заявив під час виступу на Українському сніданку в Давосі. Він зазначає, що вже не можна точно стверджувати, що Путін живий і він сам приймає рішення в РФ.

Нагадаємо, раніше глава міжнародної розвідспільноти Bellingcat Христо Грозєв зазначав, що між російським диктатором Володимиром Путіним і ватажком ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним зростає напруга. У цьому протистоянні "директор РФ" намагається задобрити Пригожина. Він навіть запропонував йому роль вже покійного Володимира Жириновського.

Читайте також: