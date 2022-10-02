"Не та людина, яку за себе видає": у розвідці розповіли про зникнення справжнього Путіна

У розвідці розповіли про зникнення справжнього Путіна / скріншот

В українській розвідці допустили, що останнім часом Володимира Путіна замінює двійник.

Представник прес-служби Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у програмі " Аргумент " зазначив, що коли всі президенти на самітах змушують Путіна чекати і таким чином демонструють своє ставлення до цієї конкретної постаті, яка стоїть на сцені.

"Можливо, маючи на увазі, що це не та людина, яка за себе видає", - пояснив Юсов.

За його словами, є ймовірність, що ту людину, яку звикли вважати Путіним, останнім часом не видно.

"Важливо розуміти, що Путін – це зараз збірний образ, це режим, це певна колективна система. І все більше в цій колективній системі важить не сам диктатор або той, хто видає себе за нього, а коло людей, яке стоїть за ним – це старі номенклатурники, силовики і спеслужбісти минулих поколінь. Це люди, які сумують за Радянським союзом, за методами СРСР, які не розуміють сучасного світу, які загнали себе в конспірологію і живуть в паралельному світі", - підсумував Юсов.

Як повідомляв Главред, під час візиту президента країни-агресора Росії Володимира Путіна до Ірану господареві Кремля нездужав. Йому треба було чотири рази "відпочити" в присутності медичного працівника.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали з посиланням на джерела в розвідці, що президент країни-агресора Володимир Путін впав у кому нібито після невдалої операції.

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