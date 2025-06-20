Чому санкції не працюють миттєво: Кислиця розкрив неочікувані деталі

Україна закликає посилити тиск на РФ, бо повільні санкції не зупиняють фінансування війни.

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Заступник глави МЗС попередив, що зростання цін на нафту грає на користь Кремлю / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

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Санкції мають підривати фінансування війни

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Росія використовує переговори в Стамбулі як інструмент затягування санкційного тиску з боку США. Наразі ця тактика працює, адже нові обмеження вводяться повільно, а геополітична напруга лише ускладнює ситуацію для України.

Про це в інтерв’ю "Суспільному" заявив перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, який також був членом української делегації на переговорах у Стамбулі.

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Він підкреслив, що Київ має продовжувати активну роботу з партнерами над посиленням антиросійських санкцій:

"Санкції мають посилюватися, і санкції мають бути такими, що унеможливлять згодом – тому що миттєво це зробити неможливо – фінансування війни в Російській Федерації. Або значною мірою підірвати це фінансування. Ці санкції мають стосуватися як тіньового флоту, так і пониження граничної ціни нафти", – пояснив він.

Кислиця зазначив, що питання санкцій стало ще актуальнішим через загострення на Близькому Сході, що спричинило зростання цін на енергоносії:

"Так само не допомагає ситуація і на Близькому Сході, тому що в перші години після нанесення Ізраїлем ударів по Ірану ціни на нафту зросли на 13-14%. В тому числі на російську. Чи це буде носити сталий характер, важко сказати і дотепер", – зазначив дипломат.

Крім того, на думку Кислиці, є ще низка санкцій, які мають бути спрямовані на фінансовий сектор РФ, зокрема виведення додаткових російських банків із системи SWIFT. А також – на припинення використання західних комплектуючих у російському озброєнні:

"Також є величезна проблема – це проблема наявності в зброї і системах, які використовуються Російською Федерацією проти нас, компонентів третіх сторін, в тому числі і західних країн", – додав він.

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Кислиця також нагадав, що санкції не дають миттєвого ефекту:"Те, що санкції приймаються повільно і такими хвилями, не допомагає нам", – констатував він.

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Як повідомляв Главред, Путіну рекомендують готуватися до жорстких санкцій – був чіткий сигнал з Берліну. Світові лідери будуть тиснути на Путіна, щоб він сів за стіл переговорів.

Також раніше повідомлялося, що на Мерца "накинулись" за невиконання обіцянок щодо санкцій. Президент Литви наголосив, що Москва становить загрозу для всієї Європи.

Крім того, Європа зараз дозріває до того, щоб вплинути на Словаччину та Угорщину й змусити їх підтримати санкції проти країни-агресорки Росії.

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Хто такий Сергій Кислиця Сергій Кислиця - український дипломат, постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй (з 20 лютого 2020 року). Закінчив факультет міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського державного університету ім. Тараса Шевченка. Володіє українською, російською, англійською, іспанською та французькою мовами

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