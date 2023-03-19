"Не зміг почати в 2014": Путін зробив нову заяву про війну і пригрозив Україні

Також диктатор додав, що повномасштабну війну тоді не дозволяла почати ситуація в російській економіці.

Володимир Путін / Фото: сайт Кремля

Президент Росії Володимир Путін цинічно заявив, що Росія була не готова почати повномасштабне вторгнення в Україну в 2014 році.

У своїй заяві російським пропагандистам глава Кремля в черговий раз пригрозив "сучасною російською зброєю".

"У нас тоді не було гіперзвукової зброї, а зараз є. Є й інші системи сучасні, а в 14-му році нічого подібного не було", - сказав Путін у відповів на питання про те, чому "спеціальну військову операцію" не почали раніше.

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Також диктатор додав, що повномасштабну війну тоді не дозволяла почати і ситуація в російській економіці.

Крім того, за словами глави Кремля, він сподівався, що війну на Донбасі "вдасться припинити мирними засобами".

Нагадаємо, 17 березня 2023 року стало відомо про те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна і уповноваженої при президенті РФ з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та передачі дітей з окупованих територій України до РФ.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення МКС і назвав його історичним.

"Глава держави-терориста і ще одна російська посадова особа офіційно стали підозрюваними у військовому злочині. У депортації українських дітей-незаконному переміщенні тисяч наших дітей на російську територію", - зазначив президент України.

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