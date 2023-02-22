"Ах ти, сволота": ображена Симоньян накинулася на Галкіна

Головна російська пропагандистка образилася на Галкіна через те, що він говорить правду про криваву війну в Україні, яку розв'язав Путін.

Симоньян обізвала Галкіна / Колаж фото Instagram, скріншот з відео

Максим Галкін говорить правду про жорстку війну проти України, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін. Він також висміює всіх, хто підтримує криваву політику "директора Росії". На боці Галкіна і його дружина Алла Пугачова.

Однак це не дає спокою головним "ротам Кремля", серед яких і російська пропагандистка Маргарита Симоньян. Вона назвала ці висміювання "образами сім'ї" і зазначила, що подібне сипалося на них ще до від'їзду Галкіна з Росії. Про це повідомляють росЗМІ.

Симоньян здалося, що у Галкіна до неї нібито є якась особиста неприязнь. Вона намагається всіх переконати, що чоловік Пугачової почав "без причини стьобати" пропагандистів ще за кілька років до війни.

відео дня

"Галкін, якщо ви подивитеся, ображав мою сім'ю багато разів. Він публічно критикував на своїх концертах Тиграна (чоловік Симоньян - Главред). Нічого поганого ми не зробили цим людям. Взагалі! Тигран був знайомий з ними, я не була знайома. Тигран шалено переживав з цього приводу. Ну, як переживав — був обурений. Природно, хотів відповісти", - сказала Симоньян.

Найбільша образа на Галкіна у неї з'явилося після того, як він вилив всю правду на те, що відбувається в Україні і на те, якою кривавою є політика Путіна.

"Прокидаюся вранці, дивлюся стрічку новин. Там всі обговорюють заяву Галкіна з приводу країни. Відкриваю його відео. Він каже, що Росія бреше ... Я все це дивлюся, збираючись на ефір до Соловйова, і думаю: "Ах ти, сволота!" ... Звинувачувати Мою святу Батьківщину у брехні тобі, якому вона дала все і трошки більше? Це може тільки людина, яка з народження ходить в білому і жодного разу чайок на себе пролив ..."А ти, Галкін, чесний?! Давай розповімо про тебе правду! Ось міркування на той момент. Я під ними підписуюся - додала пропагандистка.

При цьому Симоньян не пояснила, яку ж "правду" вона хотіла б розповісти про Галкіна.

Раніше стало відомо, що Симоньян написала на своїй сторінці в соціальних мережах: "А ваші колишні родичі, Філіп, (випорожнюються - неценз) цьому суспільству прямо в рот. Не знаю, може вашим так подобається. Існують різні сексуальні збочення. Але російському народу якось не по собі", - сказала вона.

Відзначимо, що раніше Симоньян відзвітувала про свою новорічну ніч (і не тільки свою, але багатьох росіян): "Цю новорічну ніч медіаменеджери країни провели на голках. Всі ми знали, що вкрай ймовірні теракти/удари/що завгодно по території Росії. Ми з крижаною тривогою чекали цього, похмуро дивлячись на келих. ...Під ранок я лягла спати, боячись прокинутися і розуміючи, що, швидше за все, розбудять тим самим дзвінком".

Інші новини: