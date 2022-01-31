"Не могли перенести зустріч": постпред Росії раптово залишив засідання Радбезу ООН

Постпред Росії залишив засідання Радбезу ООН

Постійний представник Російської Федерації при організації Об'єднаних Націй Василь Небензя залишив засідання Ради Безпеки ООН.

Це сталося нібито, через зустріч з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, стало відомо під час засідання Радбезу ООН.

"Ми не могли перенести цю зустріч через щільний графік генсекретаря. Я повинен йти", - заявив Небензя.

Відразу після того, як Небензя залишив засідання - слово було передано представнику України при ООН Сергію Кислиці.

Переговори Заходу і Росії з безпеки

У період з 10 по 13 січня пройшли переговори з безпеки за участю Заходу і РФ. Дискусії проводяться на тлі звинувачень Москви на адресу НАТО в погрозах російським кордонам і концентрацією військ Росії біля рубежів України.

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10 січня пройшли консультації США та Росії з питань безпеки. За підсумками переговорів представник Штатів Венді Шерман заявила, що Вашингтон не має наміру гарантувати Москві нерозширення НАТО на схід і невступ України в Північноатлантичний альянс. Якщо росіяни запустять сценарій військової операції проти Києва, Москву очікують жорсткі санкції.

Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, який представляв на переговорах російську сторону, сказав, що Росія не збирається нападати на Україну. Однак, за його словами, Москва вимагає від Вашингтона гарантій, згідно з якими Київ і Тбілісі не повинні вступити в НАТО.

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