З 1 вересня тисячі людей можуть втратити бронювання: кого зачеплять зміни

Юрист пояснив, які компанії ризикують втратити статус критично важливого підприємства.

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Які підприємства можуть втратити статус критично важливого / колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне із заяви юриста:

Поріг середньої зарплати зріс для критично важливих підприємств може зрости

Резиденти "Дія.City" зі статусом стартапу мають нові вимоги

З 1 вересня частина підприємств може втратити статус

Тисячі українських підприємств ризикують з 1 вересня втратити статус критично важливого через підвищення вимог до рівня заробітних плат, а їхні працівники - бронювання від мобілізації. Про це повідомив керуючий партнер юридичної компанії "Муренко, Курявий і партнери" Нікіта Муренко в інтерв'ю Главреду.

Юрист розповів, що під час оформлення статусу критично важливого підприємства клієнтам, які ледь дотягували до встановлених меж, завжди радив діяти з запасом і підвищувати оклади вище за мінімально необхідний рівень, враховуючи ймовірність подальшого перегляду правил державою.

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За його словами, найбільш вразливими опинилися саме ті компанії, що виконували вимоги "впритул".

"Якщо критерій становив 21 тисячу гривень, краще було забезпечити середню зарплату хоча б у 25 тисяч, оскільки держава могла знову переглянути правила. Компаніям, де середня зарплата вже була на рівні 25 тисяч, значно простіше підвищити її до необхідного показника, ніж тим, у кого вона становила 19–20 тисяч гривень", - зазначив Муренко.

Стартапи "Дія.City" під окремим ударом

Особлива ситуація склалася довкола резидентів "Дія.City", які отримали цей статус за спрощеною процедурою, передбаченою для новостворених компаній. На відміну від звичайних резидентів, для них раніше не існувало жорсткої вимоги до рівня оплати праці команди. Втім, за словами Муренка, тепер ця пільга не звільняє від нових умов.

"Стартап-режим надавав підприємству право протягом року працювати без дотримання всіх стандартних вимог. Однак тепер для отримання статусу критично важливого підприємства цих умов недостатньо: компанія має пропрацювати не менше шести місяців і протягом цього часу виплачувати середню зарплату на рівні 1200 євро", - пояснив юрист.

Правила бронювання / Інфографіка: Главред

Посилення вимог через профільні міністерства

Крім змін щодо зарплат, посилилися й вимоги до підприємств, яким статус надавали профільні міністерства - ідеться про показники доходу та обсяг сплачених податків.

Муренко наголошує, що бізнесу варто самостійно перевірити відповідність компанії чинним критеріям.

"Кожному підприємству необхідно дістати документи, на підставі яких воно раніше отримало статус критично важливого, і перевірити, чи залишилися відповідні критерії чинними. Якщо правила змінилися, підприємству потрібно заново подати пакет документів уже відповідно до нових вимог і на нових підставах. В іншому разі з 1 вересня воно може втратити статус критично важливого, а всі його співробітники втратять бронювання", - попередив юрист.

Дивіться відео інтервʼю Нікіти Муренка Главреду про зміни у мобілізації:

Чи скасують відстрочки від мобілізації для багатодітних батьків

Народний депутат Єгор Чернєв, заступник голови профільного комітету та голова делегації ВР у Парламентській асамблеї НАТО говорив, що в Україні набула розголосу електронна петиція з вимогою скасувати право на відстрочку від мобілізації та звільнення зі служби для чоловіків, які утримують трьох і більше дітей віком до 18 років.

За його словами, наразі будь-які зміни щодо категорій призовників поставлені на паузу.

"На сьогоднішній день в комітеті з Нацбезпеки оборони та розвитку не розглядається змін до переліку осіб, які підлягають відстрочці. Наскільки мені відомо, і в Міністерстві оборони так само поки не йдеться по це", - підкреслив він.

Які пенсіонери України не підлягають мобілізації / Інфографіка: Главред

Мобілізація - останні новини

Як повідомляв Главред, бронювання працівників критичних підприємств через портал "Дія" можуть тимчасово призупинити вже на початку серпня. Причина - наміри уряду створити окремий координаційний центр з організації бронювання, який має прискіпливіше контролювати критичні підприємства.

В Україні оновили процедуру добровільного призову громадян на військову службу під час мобілізації. Охочі приєднатися до Сил оборони можуть оформлювати вступ безпосередньо через обрану військову частину, без звернення до ТЦК та СП.

Крім того, у Міністерстві оборони готують масштабні зміни до системи мобілізації. Одним із ключових завдань називають усунення корупційних ризиків, а також перегляд механізмів, які сьогодні викликають найбільше нарікань у суспільстві.

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Про персону: Нікіта Муренко Нікіта Муренко - керуючий партнер юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери". Спеціалізується на правовому супроводі бізнесу, питаннях бронювання військовозобов’язаних працівників, мобілізаційного законодавства, трудових та адміністративних процедур. У коментарях для медіа пояснює зміни у правилах бронювання, статусу критично важливих підприємств, відстрочок від мобілізації та правових ризиків для роботодавців і працівників.

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