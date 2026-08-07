Що буде з бронюванням військовозобов'язаних: юрист попередив про небезпечні зміни

Бронювання через "Дію" може змінитися рішенням уряду.

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Бронювання через "Дію" - юрист попередив про можливі зміни / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

Чи можуть зупинити бронювання через "Дію"

Чому ручний режим викликає занепокоєння

Які ризики бачить юрист для бізнесу

Уряд теоретично може будь-якої миті повернутися до ідеї призупинення бронювання через портал "Дія", адже порядок бронювання визначається постановами Кабміну, які можуть бути змінені. Водночас повний перехід до ручного режиму створює ризики непрозорих рішень та додаткових перешкод для бізнесу. Про це повідомив керуючий партнер юридичної компанії "Муренко, Курявий і партнери" Нікіта Муренко в інтерв'ю Главреду.

За словами юриста, останні заяви уряду щодо можливого призупинення процедури показали, що рішення можуть змінюватися буквально за кілька днів. Водночас він звертає увагу на недосконалість чинного нормативного регулювання.

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"Не забувайте, в якій країні ми живемо. У нас можливо все. Можуть і зупинити, і потім відновити... Теоретично вони можуть призупинити бронювання. Я ще раз повторю: і бронювання, і визначення критично важливих підприємств регулюються постановами", - зазначив Муренко.

Юрист також вважає, що нормативна база, яка регулює процедуру, містить чимало суперечностей і юридичних недоліків. На його думку, формально уряд може запровадити нові обмеження, однак їхня ефективність залишається дискусійною.

"Чи можуть вони зупинити набір персоналу? Так, можуть. Їм ніщо не заважає просто сказати: "З завтрашнього дня ви не зможете набирати співробітників". Але чи допоможе це? Це вже інше питання. Ми хочемо зберегти економіку й дотриматися балансу між потребами армії та бізнесу? Чи хочемо просто всіх мобілізувати?", - наголосив він.

Окремо Муренко звернув увагу на переваги цифрової системи, яка, за його словами, була створена саме для того, щоб мінімізувати людський фактор.

"Логіка бронювання полягала в тому, щоб не дати ТЦК і СП у ручному режимі скасовувати бронювання людей або бронювати когось за хабар. Саме тому процедуру перевели в цифровий формат. Щоб дані було складно підробити, скасувати та здійснити будь-які дії за хабар. Навіщо це тепер зупиняти - велике питання", - сказав Муренко.

Ще одним предметом критики юриста стала ініціатива щодо створення окремої ради, яка могла б додатково перевіряти підприємства перед підтвердженням їхнього статусу.

За його словами, чинна постанова вже містить вичерпний перелік критеріїв, а профільні органи влади перевіряють документи та ухвалюють рішення відповідно до встановлених вимог. Запровадження ще одного органу, повноваження та порядок роботи якого не визначені, на його думку, лише створить додаткові ризики.

"Так не повинно відбуватися. Є чіткі правила. Якщо підприємство їм відповідає, то воно відповідає. І все. Не може бути якоїсь ради, яка в ручному режимі встановлюватиме відповідність чи невідповідність лише тому, що так захотів окремий орган при уряді", - підсумував Муренко.

"Резерв+" / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, колишній міністр оборони Михайло Федоров назвав головну проблему мобілізації. Він підкреслив, що реформу варто починати зі змін в умовах служби та системи комплектування. За словами Федорова, до реформ входять нові контракти, виплати та переведення як складові змін у комплектуванні війська.

Військовий Юрій "Ахіллес" Федоренко заявив про необхідність додаткових фінансових ресурсів для скорочення примусової мобілізації. Він зазначив, що потрібні фінансово-економічні ресурси та соціальні гарантії для збільшення кількості добровольців в Силах оборони.

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Про персону: Нікіта Муренко Нікіта Муренко - керуючий партнер юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери". Спеціалізується на правовому супроводі бізнесу, питаннях бронювання військовозобов’язаних працівників, мобілізаційного законодавства, трудових та адміністративних процедур. У коментарях для медіа пояснює зміни у правилах бронювання, статусу критично важливих підприємств, відстрочок від мобілізації та правових ризиків для роботодавців і працівників.

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