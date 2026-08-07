Навроцький вирішив допомогати Україні 'бити московитів': у РФ почалася істерика

Президент Польщі заявив, що підтримка України у війні проти РФ відповідає стратегічним інтересам Варшави.

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Навроцький пообіцяв підтримку Україні, Кремль вибухнув образами / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, МЗС Росії

Коротко:

Навроцький заявив про підтримку України у війні проти РФ

Перемога Києва є стратегічним інтересом Польщі

У МЗС РФ звинуватили його у "русофобії"

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що підтримка України у боротьбі проти російської агресії відповідає стратегічним інтересам Варшави. Водночас Польща не відмовиться від власної позиції у питаннях історичної пам’яті. Про це Навроцький сказав під час промови з нагоди річниці перебування на посаді, яку транслювали Wiadomości.

За словами польського президента, успіх України у війні проти Росії є важливим для безпеки Польщі.

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"Інтерес Польщі - у тому, щоб Україна і українські військові якнайкраще давали раду з пострадянською Російською Федерацією і тримали її якнайдалі від Польщі", - заявив Навроцький.

Він додав, що Варшава продовжуватиме допомагати Києву, оскільки це відповідає польським інтересам.

"Там, де б'ють московитів - Польща допомагає, навіть якщо безпосередньо не бере участі у війні. Це у стратегічних інтересах Польщі", - сказав президент.

Водночас Навроцький заявив, що Варшава наполягатиме на своїй позиції щодо історичних питань.

"Ми можемо допомагати, і можемо вимагати; ми можемо співпрацювати як партнери і досягти порозуміння у фундаментальних питаннях. Ми будемо допомагати, але завжди зі словами: "Польща передусім, поляки передусім", - зазначив він.

У Росії відреагували на слова Навроцького

Речниця МЗС РФ Марія Захарова розкритикувала заяву польського президента. Вона заявила, що Навроцький нібито використовує "мову ненависті". Також Захарова назвала польського лідера "гданським музейником", згадавши його роботу директором Музею Другої світової війни у Гданську та керівником Інституту національної пам’яті Польщі.

Вона також заявила, що Польща та Росія мають спільний кордон, і звинуватила польську владу у погіршенні відносин між країнами. У відповідь на заяви Навроцького речниця російського МЗС заявила про нібито "русофобію" польського президента.

"Клінічна русофобія, очевидно, впливає на когнітивні здібності. Гданський музейник забув, що Росія та Польща мають спільний кордон. України та українців між нами немає. Раніше це був кордон взаємовигідної співпраці, від якої зусиллями Навроцьких і Сікорських нічого не залишилося", - заявила Захарова.

Чи може РФ атакувати Польщу - думка експерта

Директор Центру досліджень громадянського суспільства Віталій Кулик в інтерв’ю Главреду розповів, що Росія може провести гібридну операцію проти Польщі та країн Балтії, щоб уникнути прямого військового зіткнення з НАТО. За його словами, Кремль може обрати такий формат агресії, який створить для Альянсу складну політичну ситуацію та поставить під сумнів дію механізмів колективної оборони.

"Я більш ніж переконаний, що Росія завдасть удару по країнах Балтії та Польщі. Переконаний, що це буде операція гібридного типу, яка унеможливить застосування статті 5", - заявив Кулик.

Водночас експерт наголосив, що у разі такої кризи Україна має підтримати Польщу, попри нинішні суперечки між країнами.

Відносини Польщі та України - новини за темою

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький назвав зустріч із президентом України Володимиром Зеленським конструктивною. Зустріч тривала близько години і сторони домовилися продовжити діалог для подальших переговорів.

Навроцький оголосив про намір домогтися заборони червоно-чорного прапора на території Польщі. Він закликав парламент ухвалити відповідний закон, оскільки його використання він вважає неприйнятним.

Як повідомляв Главред, Дональд Туск звернувся до президента з вимогою рішуче реагувати на випадки насильства проти громадян України в Польщі. Раніше у Вроцлаві троє чоловіків побили українця та його дівчину, поліція затримала двох підозрюваних і одного затримали під час спроби виїхати з міста.

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Про персону: Віталій Кулик Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

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