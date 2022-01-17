Не має права жити: пересадку чоловіку серця свині засудили родичі пораненої ним жертви

Пересадку чоловіку серця свині засудили родичі пораненої ним жертви / University of Maryland School of Medicine

57-річний Девід Беннет, який став першою у світі людиною з пересадженим від свині серцем, як виявилося, раніше був засуджений за напад на людину з ножем. Ще у 1988 році він приревнував свою дружину до одного з чоловіків і наніс тому сім серйозних ножових поранень – постраждалого після цього випадку паралізувало до кінця життя.

Поранений Едвард Шумахер ще майже два десятиліття аж до своєї смерті боровся з медичними ускладненнями, які виникли внаслідок нападу. Про це розповіла сестра постраждалого Леслі Шумахер Дауні, пише "Новое время".

Напад стався у квітні 1988 року. Беннет побачив, як його дружина сиділа на колінах у на той час 22-річного Шумахера, і приревнував свою другу половинку. Через ревнощі він схопився за ніж і вдарив ним Шумахера кілька разів у спину.

Ревнивця визнали винним у побоях і носінні прихованої зброї та засудили до 10-річного ув’язнення.

Після нападу Едвард Шумахер був прикутий до інвалідного візка. У 2005 році у нього стався інсульт, а через два роки чоловік помер.

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Сестра постраждалого наголошує, що її брат страждав 19 років, і разом з ним страждала уся родина.

Також вона розповіла, що новину про операцію з пересадки серця свині для Беннета вона дізналася від своєї доньки – спеціально з нею ніхто не зв’язувався, щоб про це повідомити.

"Моя друга донька надіслала мені повідомлення і сказала: "Мамо, це той чоловік, який зарізав дядька Еда". Потім я прочитала історію і розлютилася, тому що він отримав серце", – розповіла Леслі Шумахер Дауні.

Сестра загиблого вважає, що для такої операції можна було обрати іншого пацієнта, а Беннет, за її словами, не гідний такого шансу на життя після того, що він зробив.

Водночас лікарі, які проводили операцію, наголосили, що минулі злочини і судимість не позбавляють пацієнтів права на лікування та оперативне втручання.

Перша у світі операція з пересадки людині серця свині

Нагадаємо, у США вперше в медицині лікарі успішно пересадили пацієнту серце генетично модифікованої свині. За словами медиків, трансплантація показала, що "серце генетично модифікованої тварини може функціонувати у людини без негайного відторгнення".

Сам пацієнт пояснив, що це був його останній шанс на життя, і тому він погодився на цю операцію.

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